La Cámara de Diputados bonaerense reconoció este miércoles a los marplatenses Agustín Bertolotto y Ángelo Fregonese, integrantes del Seleccionado Argentino de Básquet para atletas con síndrome de Down, en un acto encabezado por autoridades legislativas provinciales.

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El homenaje fue encabezado por el presidente de la Cámara baja, Alejandro Dichiara; el vicepresidente Alexis Guerrera; y el titular del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena. Durante la visita, los deportistas recorrieron el recinto y recibieron medallas en reconocimiento a su trayectoria, esfuerzo y constancia.

Bertolotto y Fregonese integraron en junio de 2025 el plantel argentino que se consagró subcampeón mundial en Italia, en un torneo en el que la Selección logró imponerse ante potencias como Estados Unidos, Finlandia y Turquía.

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Además, ambos volvieron a ser convocados por la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down para disputar el Mundial 2026, que se jugará entre el 14 y el 20 de junio en la ciudad húngara de Körmend.

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Los dos deportistas desarrollan su carrera en Mar del Plata: Fregonese tiene vínculo con Peñarol, mientras que Bertolotto se formó en Quilmes. En el acto, ambos agradecieron el reconocimiento y expresaron su ilusión de conseguir el título en la próxima cita internacional. “Vamos a traer la copa a la Argentina”, señalaron.

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Durante la actividad también participaron legisladores de distintos espacios políticos, entre ellos Silvina Vaccarezza, Romina Braga, Marcela Basualdo, Martín Rozas y la senadora Nerina Neumann.

En ese marco, Garciarena también destacó dos iniciativas legislativas recientes vinculadas al síndrome de Down. Una propone la adhesión a la Ley Nacional 27.716, orientada a garantizar contención y acompañamiento integral ante diagnósticos prenatales o neonatales, y la otra apunta a promover la inclusión plena de las personas con síndrome de Down en todos los ámbitos de la vida social.

El legislador sostuvo que la provincia de Buenos Aires aún no cuenta con una ley específica sobre la materia y remarcó que ambas propuestas buscan avanzar en políticas públicas con enfoque de derechos.

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Fuente: Diputados bonaerenses