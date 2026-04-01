El proyecto de ley busca declarar la emergencia en salud mental en la provincia de Buenos Aires por el plazo de tres años, con el objetivo de fortalecer de manera urgente los dispositivos de prevención, atención y tratamiento.

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La propuesta, acompañada por sus pares Andrés De Leo y Romina Braga, y elaborada junto a la exdiputada Marcela Campagnoli, apunta a dar respuesta a un escenario que desde la oposición califican como crítico.

“Hoy el sistema está desbordado y necesitamos herramientas urgentes para prevenir, asistir y acompañar”, advirtió Bugallo al presentar la iniciativa, en la que también planteó la necesidad de mejorar la articulación entre la Provincia, los municipios y distintos organismos.

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El proyecto se apoya en datos que reflejan el deterioro de la salud mental en la población. Según cifras oficiales citadas en la iniciativa, en Argentina se registran más de 4.000 suicidios al año, de los cuales entre 1.500 y 1.700 corresponden a la provincia de Buenos Aires.

El diagnóstico también advierte sobre el aumento de trastornos mentales, consumos problemáticos y nuevas problemáticas como la ludopatía online, el impacto de las tecnologías digitales, el aislamiento social y el ciberacoso, especialmente entre jóvenes.

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En ese contexto, la iniciativa pone el foco en la necesidad de ampliar la capacidad de respuesta del sistema sanitario y garantizar el acceso efectivo a tratamientos.

El proyecto contempla una serie de acciones concretas para reforzar la red de salud mental en el territorio bonaerense. Entre ellas, se destacan el fortalecimiento de los servicios en hospitales, la ampliación de guardias y camas especializadas, y la incorporación de más profesionales.

Además, propone la creación de equipos móviles de intervención en crisis, una línea telefónica gratuita disponible las 24 horas y un registro provincial de conductas suicidas para mejorar la elaboración de políticas públicas basadas en datos.

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La iniciativa también incluye el desarrollo de programas de prevención en escuelas y comunidades, así como campañas de concientización orientadas a familias y entornos educativos.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la situación de niños, niñas y adolescentes, donde se registra un crecimiento sostenido de los problemas de salud mental.

En ese sentido, se propone la creación de un Plan Provincial de Prevención del Suicidio y Promoción de la Salud Mental, junto con un observatorio que permita monitorear la evolución de la problemática y diseñar políticas más eficaces. También se prevén acciones específicas para abordar la ludopatía online, considerada una de las nuevas amenazas en este campo, con estrategias de prevención y educación para evitar conductas adictivas.

La propuesta se inscribe en una agenda creciente dentro de la Legislatura bonaerense en torno a la salud mental, en un contexto de mayor visibilización del problema y demandas de intervención estatal.

Si bien el proyecto aún debe ser debatido, desde la oposición buscan instalar la urgencia del tema y generar consensos para avanzar en medidas estructurales.