La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados bonaerense aprobó la unificación de dos proyectos de ley que establecen un marco normativo para bloquear sitios de apuestas online y otros contenidos inadecuados en las escuelas de la provincia de Buenos Aires.

Ads

La diputada de Unión por la Patria, Fernanda Díaz, preside la comisión que avaló esta semana la fusión de los proyectos impulsados por Belén Malaisi (UCR + Cambio Federal) y Martín Rozas (Unión y Libertad).

El texto unificado propone incorporar modificaciones a la Ley Provincial de Educación para que el Ministerio a cargo de Alberto Sileoni implemente mecanismos de bloqueo permanente a los sitios de apuestas en todas las instituciones, tanto públicas como privadas.

Ads

Puede interesarte

Malaisi argumentó que “la problemática del juego compulsivo en nuestras escuelas ha ido en aumento, al punto de requerir medidas concretas que limiten esta práctica entre los jóvenes”.

En la misma línea, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Argentina (AIEPA) alertó que la ludopatía “se está naturalizando” entre los alumnos bonaerenses, generando preocupación en la comunidad educativa.

Ads

Por su parte, Rozas destacó que su proyecto “busca garantizar un uso responsable y seguro de internet en las instituciones educativas” mediante la participación conjunta de docentes, estudiantes y proveedores.

Puede interesarte

El debate sobre el juego online en menores atraviesa toda la Legislatura bonaerense. Aún resta el tratamiento de un texto más amplio que propone modificar la Ley de Juego, incorporar programas de prevención y concientización y regular las plataformas digitales para impedir la participación infantil en apuestas.

Con este paso, la legislatura bonaerense da una señal política frente a un fenómeno que crece con la digitalización del aula y el acceso masivo a los dispositivos móviles. El desafío será ahora convertir la iniciativa en ley y asegurar su aplicación efectiva en todo el sistema educativo provincial.

Ads

Fuente: Diputados bonaerenses