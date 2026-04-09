El tratamiento se concretó con 129 legisladores presentes, número necesario para habilitar la sesión. Además del bloque oficialista, acompañaron el PRO, la UCR y fuerzas provinciales, que permitieron alcanzar el quórum y garantizar la aprobación de la iniciativa.

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El debate se desarrolló en un clima menos tenso del esperado. Desde el oficialismo optaron por acortar las exposiciones al considerar que los votos ya estaban asegurados. La sesión se agilizó y la votación se adelantó respecto de lo previsto inicialmente.

Uno de los momentos políticos destacados fue la presencia de Karina Milei en el recinto, quien siguió el tramo final del debate desde el palco de la presidencia, en una señal de respaldo al proyecto del Gobierno.

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Durante la discusión, el diputado José Peluc defendió la modificación de la norma y cuestionó las críticas opositoras. En la misma línea, Nicolás Mayoraz sostuvo que la reforma permite compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico.

Desde la oposición, en cambio, hubo fuertes cuestionamientos. Maximiliano Ferraro calificó la iniciativa como “regresiva e inconstitucional” y denunció la influencia del sector minero en su redacción. Miguel Ángel Pichetto también rechazó el proyecto y consideró que la ley vigente desde 2010 era suficiente.

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Por su parte, Juan Grabois advirtió sobre posibles consecuencias ambientales y cuestionó el impacto de la actividad minera en zonas sensibles.

La norma aprobada busca facilitar inversiones en el sector minero, lo que generó un fuerte contrapunto entre oficialismo y oposición sobre el equilibrio entre desarrollo productivo y protección del ambiente.