Un nuevo episodio de disturbios en la vía pública se registró en la madrugada de este viernes en la zona del Parque San Martín, en Mar del Plata, y terminó con diez jóvenes aprehendidos por personal policial.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió a la salida de distintos eventos bailables, cuando un grupo de aproximadamente diez personas comenzó a generar incidentes y desorden en sectores aledaños al parque, en momentos en que eran dispersados por efectivos de la Unidad Táctica de Operación Inmediata (UTOI ROP).

El procedimiento se concretó en la intersección de avenida Patricio Peralta Ramos y Roca, donde los uniformados, en el marco del Operativo Sol a Sol 2025/2026, procedieron a la aprehensión de diez masculinos, de entre 20 y 28 años, quienes se tornaron hostiles y repudiaron el accionar policial, intensificando los disturbios en plena vía pública.

Los involucrados fueron correctamente identificados, tratándose en su mayoría de jóvenes turistas, oriundos de Capital Federal, La Plata y localidades de la zona sur del conurbano bonaerense.

Tomó intervención el Juzgado Correccional N° 4 de Mar del Plata, donde se labraron actuaciones bajo la carátula “Infracción a los artículos 74 y 78 del Decreto Ley 8031/73”. Tras cumplirse las diligencias correspondientes, la autoridad judicial dispuso la notificación de los imputados y su posterior libertad bajo caución juratoria.

