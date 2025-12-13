La Justicia condenó a 10 años de prisión a Marina Jiménez, fundadora y directora del Ballet Salta, por abusar sexualmente de su nieto entre los 10 y los 17 años. La sentencia fue confirmada por su hijo Aníbal Jiménez, quien actuó como denunciante en la causa y expresó tras el fallo: “Se hizo justicia”.

El caso se inició en 2022, cuando Emanuel, hoy de 31 años, decidió llevar su testimonio a los tribunales. En declaraciones a TN, relató lo difícil que fue para él poder hablar: “Es muy doloroso, me costó mucho poder hablarlo, sentí mucha vergüenza por mucho tiempo. No sabía ni cómo manejarlo”.

El joven contó además que la primera persona con la que pudo compartir lo sucedido fue un amigo en 2021, y que desde entonces continúa trabajando el trauma con su terapeuta.

Según la denuncia, los abusos comenzaron con manoseos y se prolongaron durante años. Emanuel recordó que su abuela le decía que no debía contarlo porque “íbamos a tener un problema”. El relato fue acompañado por sus padres y su hermano, quienes sostuvieron el proceso judicial.

La sentencia establece una pena de 10 años de prisión, aunque resta definir si será de cumplimiento efectivo o bajo arresto domiciliario, decisión que dependerá de la edad y el estado de salud de la condenada, de 73 años.

Fuente: con información de TN