Luego de un lunes caliente al conocerse que la dieta de los senadores ascendería a $9.000.000, El Marplatense recorrió las calles para saber la opinión del ciudadano. Una vez conocida la noticia, las críticas no tardaron en llegar, incluida la de Javier Milei, y finalmente la presidente del Senado, Victoria Villarruel, convocó para este jueves una sesión especial para "debatir" los aumentos.

"Como presidente del Senado convoqué a sesión especial el jueves a las 10 para que los senadores debatan sobre el aumento de sus sueldos. De frente y en forma pública. Nominalmente y exponiendo sus posiciones. Así terminamos con las sobreactuaciones que parasitan a la política argentina en todos los órdenes y que nos tienen angustiados a los argentinos", escribió la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

La firma de la paritaria había sido pactada para los meses de julio con un 3,5% y de agosto con un 3%. En abril de este año, los senadores llevaron al recinto y aprobaron un proyecto que establece que las dietas pasarán a estar conformadas por 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo. Sobre el último punto, sólo cuatro legisladores no lo cobran en la actualidad.

Villarruel fue fuertemente cuestionada por el jefe de Estado, quien emitió un contundente comunicado por redes sociales: “¿Quién cobra 9 palos por mes? Nadie. Cobrar 9 millones de pesos en este contexto es más que una burla. “Una vez más, la casta política se niega a soltar sus privilegios mientras el pueblo sufre las consecuencias. Repudio cada una de las firmas que dieron lugar a éste despilfarro a favor de los políticos y en contra de los argentinos”, enfatizó el libertario.

Pese a que evitó puntualizar en los responsables detrás de la medida, señaló: “No sé quién fue el responsable de semejante burla pero quienes han avalado estos atropellos a los trabajadores sufrirán las consecuencias en las urnas cuando el pueblo se exprese mediante el voto”.

En este sentido, Maximiliano, quien se encontraba tomando un café en el centro local, le expresó su opinión a este medio: "No tienen cara, nosotros ponemos el lomo por el país y ellos no hacen nada. Me da bronca porque no piensan, esa plata la pueden tirar para la paritaria de lo trabajadores, se merecen las peores puteadas. Tienen que cortar de raíz todo".

En tanto, Liliana también brindó su perspectiva: "Estoy indignada sobre eso. Es un montón de plata, están robando muchísimo. Voy en contra de eso totalmente, no sirven de nada en el Congreso, solo nos sacan plata y ni laburan".

Y un tercer entrevistado, Javier, lo consideró “desastroso” y remarcó que los senadores “deberían haber tenido más empatía con la sociedad”. Y también, lanzó: "Encima se aumentan ellos mismos el sueldo, son unos desvergonzados. Creo que el país va avanzando de a poco, pero con gente como esta, el esfuerzo lo hacemos pocos".