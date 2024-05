El Top Race Series definió la cuarta fecha del campeonato con la final que se disputó este domingo en el circuito N° 8 del autódromo Ciudad de Buenos Aires, ante un importante marco de público.

Previo a largar la competencia se realizó un homenaje al desaparecido Juan María Traverso del que participaron todos los pilotos presentes.

Luego de haber engrillado en el segundo lugar y compartiendo fila con Lucas Bohdanowicz, Diego Verriello completaba la vuelta previa a la maniobra de largada en la cual la pista presentaba sectores con humedad y baja adherencia.

La carrera se ponía en marcha y comenzaba una friccionada lucha con Bohdanowicz que se intensificó hasta los últimos metros del frenaje, utilizandola el chaqueño para tapar el ingreso a la curva.

En ese momento el bloqueo de los frenos impidió que el auto de Verriello tuviera buena adherencia y siguiera de largo terminando fuera de pista, lo que lo relegó al puesto 11 del pelotón.

Rápidamente el marplatense retomó la carrera y comenzó a recuperarse en el pelotón que en ese momento era liderado por Bohdanowicz.

La neutralización favoreció a Verriello quien en el relanzamiento lograba alcanzar el 8° lugar. En las siguientes vueltas pudo sacar provecho del gran potencial del auto del Octanos Competición y llegar hasta el 6° lugar a mitad de la carrera, siendo el más rápido en el décimo giro al marcar 1m26s857.

A poco del final un toque entre Martín Alessi y Lucas Martínez, al final de la recta principal, le permitieron avanzar dos lugares a Verriello, tras esquivar los autos en pista y quedarse con el 4° lugar.

Y en la última vuelta luego de presionar a Ulises Campillay hasta la línea de sentencia, logró ganarle la pulseada al piloto sanjuanino conquistando el último escalón del podio.

De esta manera el marplatense salvó una carrera que parecía perdida en la primera curva, logrando recuperar 8 de las 9 posiciones que perdía en la desafortunada maniobra con Lucas Bohdanowicz.

Así cerró la cuarta fecha en Buenos Aires Diego Verriello sumando puntos al campeonato donde se mantiene 2° con 126 unidades y a una diferencia de 46 del líder.

“Creo que él tiene un poco la costumbre de cuando vos largas un poco mejor ir apoyándote y creo que en realidad no debería estar permitido y lo deberían reveer. El no tiene que apoyarse y termina bloqueando y hace que yo doble más tarde pasándome. Creo que es una maniobra totalmente para analizarla. obviamente lo hizo a su favor pero no considero que esté bien. Creo que hicimos una muy linda carrera, una lástima porque teníamos auto para haber peleado por la carrera en sí, pero siempre por una cosa o por otra se nos complica. Después son difíciles los sobrepasos, porque los chicos van todos rápido y a veces la hacen aún más difícil. Por suerte se dio y avanzamos con lindas maniobras así que estoy muy contento”, destacó Diego Verriello.

La continuidad del calendario se dará el primer fin de semana de junio en escenario a confirmar en los próximos días.