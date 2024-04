Ante miles de fanáticos que disfrutaron de una jornada a pleno sol en el autódromo Ciudad de Paraná el Top Race Series definió la tercera fecha del calendario con la carrera final.

Luego de una buena maniobra de largada, y durante la primera vuelta, Diego Verriello atacó a Bohdanowicz llegando a concretar el sobrepaso, pero en la salida de la tercera curva el auto del marplatense pierde grip y su rival aprovecha la oportunidad para recuperar su posición.

Durante el segundo giro y mientras intentaba un nuevo sobrepaso, en el sector de la cuarta curva, un toque con Ulises Campillay lo sacó de pista.

De esta manera el piloto del Octanos Competición debía retomar la competencia desde el 15° lugar del pelotón, mientras en punta seguía liderando Lucas Bohdanowicz.

En su recuperación Verriello lograba marcar el récord de vuelta en el 5° giro con 1m36s596 achicando por entonces a 43 segundos la diferencia con el puntero de la carrera.

Pero la gran oportunidad para Diego Verriello aparecía con la neutralización de la carrera a poco menos de 10 minutos de terminar la misma.

El relanzamiento fue clave para que pudiera aprovechar todo el potencial de su Fiat y lograra avanzar desde el puesto 13.

En su avance volvía a tener un roce con Ulises Campillay cuando alcanzaba la posición de su rival quien terminó excluido de la competencia por esta última maniobra.

Si bien intentó seguir avanzando la caída de la bandera a cuadros frenó su escalada determinando la novena posición del clasificador para el marplatense.

La carrera la ganó Lucas Bohdanowicz, 2° terminó Martín Alessi y 3° Valentín Sava. La suma de puntos para Diego Verriello hicieron de esta fecha una opción para el descarte en el campeonato donde cayó varias posiciones.

Así la tercera fecha le otorgó al piloto del Octanos Competición un total de 24 puntos que completan los 93 que le sirven para mantenerse 2° en la tabla del campeonato, que sigue liderando Lucas Bohdanowicz.

A minutos de terminar la competencia el marplatense daba una nota a la TV y esto comentaba respecto de la final;

“Como siempre, lo viví el año pasado, pareciera que hay algún complot en contra nuestro que no nos dejan correr como corresponde. Sinceramente te pegan de una manera que no hay que pegar y le dan un pase y siga, que estoy totalmente en desacuerdo por más que me digan que eso está reglamentado. Lo hablé con los comisarios el año pasado y les dije que estaba mal hecho pero evidentemente no hubo cambios y pasa lo mismo ahora acá y no puede ser que le den un pase y siga y el piloto salga adelante tuyo. Lo paso y me vuelve a pegar, me dicen; “...si, le sacamos bandera negra”, pero me pegó dos veces y a mi me arruinó el fin de semana. O sea la sanción que le den no sirve si vos no lo educas como corresponde. Así que lamentablemente te pone en duda seguir corriendo porque venis haciendo un gran sacrificio y tenes un complot contra vos, sino es él es el otro, pero siempre hay alguno que te pega adrede y lamentablemente terminar esto mal no me gusta, me gusta correr y si me equivoco, me equivoco y si ellos se equivocan y me piden disculpas las acepto. Pero esto no es un error, es hacerlo adrede. Es una lástima y hasta peligroso también”, comentó.

La continuidad del calendario se dará con la cuarta fecha el fin de semana del 11 y 12 de mayo en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.