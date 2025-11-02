El presidente Javier Milei confirmó que Diego Santilli será el reemplazante de Lisandro Catalán al frente del Ministerio del Interior, luego de la renuncia presentada por este último días atrás. El anuncio se realizó tras una reunión en la Quinta de Olivos, en la que también participó el asesor presidencial Santiago Caputo.

con el objetivo de avanzar en los consensos necesarios para las reformas que el Gobierno busca implementar. La decisión apunta a fortalecer el diálogo federal y sumar mayor volumen político en la negociación legislativa.

Santilli se había consolidado como una figura de peso dentro del oficialismo luego de su triunfo electoral en la provincia de Buenos Aires, y mantiene un buen vínculo con sectores del PRO y referentes de distintos distritos del país. Su llegada al Gabinete es interpretada como un gesto de apertura dentro del espacio gobernante.

La salida de Catalán se produjo en medio de una reconfiguración interna en el Ejecutivo, marcada también por otros cambios recientes en puestos clave. En este contexto, la incorporación del nuevo ministro se presenta como una apuesta a recomponer puentes políticos en un momento de tensión con las provincias.

Con este nombramiento, el Gobierno espera acelerar el tratamiento de sus principales proyectos y garantizar una interlocución más sólida en la construcción de acuerdos institucionales.

