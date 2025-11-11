El presidente Javier Milei le tomó juramento a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, en una ceremonia que marcó oficialmente su ingreso al gabinete nacional. Tras la asunción, ambos compartieron un abrazo, sellando el inicio de una nueva etapa en la gestión.

Ads

Puede interesarte

Santilli, exdiputado nacional y dirigente de amplia trayectoria política, ya venía manteniendo reuniones con gobernadores en los días previos a su designación, en el marco de las tareas de articulación con las provincias.

Minutos después de jurar, el flamante ministro aseguró que su prioridad será construir “una agenda común con los gobernadores”.

Ads

“Hay 20 gobernadores que son los que firmaron el Pacto de Mayo y lo antes posible voy a reunirme con cada uno de ellos”, señaló Santilli, quien además reafirmó su compromiso con el programa económico del Ejecutivo: “Vengo a trabajar para sostener las reformas que lleva adelante el Presidente”.

La asunción de Santilli se produce en medio de expectativas por posibles cambios dentro del área, algunos de los cuales fueron anticipados en el Boletín Oficial. Su llegada al Ministerio del Interior busca reforzar el vínculo político con las provincias y fortalecer el diálogo federal en una etapa clave para la gestión de Milei.

Ads