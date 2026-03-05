El Rotary Club Mar del Plata Sud informó que el próximo martes 10 a las 21:00 el diplomático y analista internacional Diego Guelar brindará la disertación titulada Los desafíos de Argentina en el cambiante mundo del Siglo XXI durante una Cena Rotaria que se realizará en el Hotel Konke (11 de Septiembre 2670).

La charla estará dirigida a rotarios e invitados y abordará los principales escenarios geopolíticos y económicos que configuran el contexto internacional actual, así como los desafíos y oportunidades que enfrenta Argentina en el Siglo XXI.

Guelar es abogado y se desempeñó como embajador argentino en Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil y la República Popular China. Además, es docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Belgrano, y director de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad de Palermo.

El expositor también es columnista en diversos medios nacionales e internacionales, donde analiza la política exterior y los procesos geopolíticos globales.

