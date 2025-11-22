Por un margen contundente, Diego Domingorena fue reelecto como presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9 en los comicios realizados el martes pasado. La Lista Nº 1 “Arquitectos a las Cosas” obtuvo el 68% de los votos frente al 32% de la Lista Nº 9 “La Profesión Primero”. A nivel provincial, la misma lista alcanzó el 83% de los sufragios.

Domingorena remarcó que la jornada electoral se desarrolló con total normalidad y destacó el apoyo recibido por la matrícula. Señaló que el resultado es una recompensa al trabajo realizado durante toda la gestión, tanto por los equipos como por los proyectos concretados y los que están en marcha. Además, reafirmó la consigna de la actual etapa: “Proyectando futuro”, con el compromiso de seguir respondiendo a las demandas del sector.

Las nuevas autoridades asumirán el próximo 11 de diciembre y estarán al frente de la institución hasta 2028. La Mesa Directiva quedará conformada por Diego Domingorena como presidente, Paula Suero como secretaria y Fabián Bruno como tesorero. Suero agradeció la confianza y destacó el trabajo de su equipo, mientras que Bruno subrayó la importancia del esfuerzo colectivo.

La actual tesorera, Adriana Lucchetti, que pasará a presidir el Tribunal de Disciplina, celebró el crecimiento del Colegio y puso en valor el trabajo colaborativo. A su vez, el secretario saliente, Leandro Zapata, resaltó el compromiso que implica representar a la matrícula y afirmó que seguirán trabajando por un mejor Colegio.

Finalmente, Domingorena agradeció el acompañamiento sostenido durante los últimos 15 años y destacó la consolidación de espacios como el Museo MARC y el Espacio Cova. Aseguró que el recambio generacional y el empuje de nuevos grupos de trabajo garantizan la continuidad del proyecto institucional.