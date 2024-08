Volvió al club para ser importante y ya lo consiguió. Con un par de meses de trabajo en su segundo ciclo en Alvarado, Diego Becker anotó el gol del triunfo ante Aldosivi para que el clásico de Mar del Plata vuelva a tener dueño.

Luego de ese zurdazo que se metió en el ángulo de Jorge Carranza, el zurdo indicó que “el gol fue lindo pero es mejor festejarlo con mis compañeros y haber ganado en un marco así con un clásico que hace tanto tiempo que no se jugaba".

Es que en el primero él no estuvo y ahora se ha vuelto una pieza clave del equipo de Gómez participando en jugadas decisivas de los últimos tres encuentros, sobre todo: “Tenemos que seguir como estamos. Se ve un cambio y los resultados lo marcan. Queremos mantenernos en la zona de reducido, es muy gratificante vernos ahí porque para eso peleamos día a día”, comentó.

El marco fue realmente imponente y los jugadores lo disfrutaron, por lo que señaló: “La hinchada de Alvarado es una locura, se siente mucho el apoyo y estamos muy contentos”.

El gol también fue fantástico, pero reconoció que el viento lo ayudó. “Fue 70-30 mío. No tengo muchos goles así pero mientras sirva para sumar, es un gol más”, sostuvo. Sabe que el grupo está bien y que se vienen cosas importantes. Por lo pronto, Becker sabe que está en casa: “El grupo humano es la base para conseguir cosas, hace dos meses que estoy y el grupo humano es muy sano. Estoy contento de pertenecer. No me quiero apurar a decir que es mi segunda casa pero me siento muy cómodo en el club y en la ciudad”, expresó el goleador del partido.

Lungarzo: “Trabamos cada pelota como si fuera la última”

Otro factor clave en la realidad de Alvarado es el arquero Juan Manuel Lungarzo que esta tarde también tuvo participaciones claves en el clásico. “Nos venía costando mucho y eso se modificó con la llegada de Gabriel, hoy el equipo está positivo, firme y lo sigue demostrando partido a partido”, indicó el “Monito”.

Luego del respaldo que tuvieron de la gente, pudieron responder con un triunfo histórico: “La gente está contenta, le pudimos dar una alegría. Tuvieron una gran semana para con nosotros y que culminemos de esta manera, nos dará unas semanas muy lindas a partir de ahora”, remarcó.

Cuando lo llaman, Lungarzo responde y eso para él pasa a ser algo normal. “Estoy para sumarle tranquilidad al equipo, es mi trabajo. Podríamos haber estirado la ventaja antes del entretiempo, pero con la diferencia fuimos inteligentes, superiores y trabamos cada pelota como si fuese la última. Merecimos el triunfo”, contó.

Monzón: "Este triunfo también es de la gente"

Por último, también habló Lucas Monzón, quien tuvo una sólida tarea y se supo ganar un espacio importante en el equipo. “Es algo impresionante, lo veníamos buscando hace rato, nos preparamos mucho para esto y con el resultado nos metemos en la lucha por el reducido. Vamos a disfrutar de este momento”, acotó.

Fue otro de los jugadores que le dedicó el triunfo al pueblo de Mataderos: “Le agradecemos a la gente el apoyo, en la previa nos dieron un gran recibimiento y esto es de ellos”, cerró.