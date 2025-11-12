La ciudad de Rosario se encuentra conmocionada luego de que un hombre, de 47 años, sea acusado de haber abusado sexualmente de un bebé de tan solo seis meses.

Guillermo Mario Vázquez fue llevado a audiencia imputativa donde se determinó que deberá permanecer detenido mientras avanza la investigación por este hecho.

La decisión fue tomada por la jueza Lorena Aronne, quien respaldó la acusación presentada por los fiscales Agustina Ferttita y Diego Meinero. Los funcionarios judiciales imputaron a Vázquez por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado.

La noticia generó conmoción, especialmente por la cercanía que el acusado mantenía con la familia de la víctima. La madre del bebé, una adolescente de 16 años, expresó su sorpresa. “Fue parte de mi familia”, declaró la madre del bebé.

“Se sentó al lado mío y de mi familia a comer. Era parte y nunca sospechamos que iba a pasar esto”, agregó.

La adolescente contó que el hombre solía compartir momentos con su familia y hasta fue quien la llevó al hospital cuando el bebé necesitó atención médica. “Yo lo llamé para que me venga a buscar para traerlo al hospital”, relató.

Según su testimonio, ella tenía una relación sentimental con el detenido, algo que más allá de cualquier encuadre configura material de investigación por tratarse ella de una menor y él de un mayor.

Rodrigo Lioi, director del hospital rosarino, confirmó hace una semana que se dictó una medida de protección excepcional con el objetivo de separarlo de su entorno familiar para garantizar su seguridad y bienestar mientras se lleva adelante la investigación.

“Por la situación clínica del bebé quedará al resguardo del hospital. Nosotros tenemos acompañantes que tienen el rol de cuidado, más allá de que después se puede resolver, que a lo mejor hay algún otro familiar directo que puede también ejercer los cuidados y tener vínculo con el bebé”, expresó.

Fuente: TN