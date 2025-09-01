El juez federal de garantías de Mar del Plata, Santiago Inchausti, homologó el primer acuerdo pleno alcanzado en la jurisdicción desde la implementación del sistema acusatorio. Se condenó a tres años de prisión en suspenso a un marinero de 45 años por el delito de lesiones graves, luego de que atacara con un cuchillo al cocinero de un buque pesquero durante una pelea en la cubierta de la embarcación, el pasado 19 de junio, cuando el navío ingresaba al puerto local.

El acuerdo, impulsado por el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Mar del Plata a cargo de Carlos Martínez, incluyó una reparación económica de 6 millones de pesos para la víctima en concepto de daño emergente, lucro cesante y daño moral. Además, se dispuso la prohibición de contacto y comunicación del condenado hacia el hombre agredido y su entorno sociofamiliar mientras dure la pena.

En la audiencia, el fiscal general Daniel Adler destacó “la activa intervención del Ministerio Público Fiscal en la solución del conflicto, y la intervención y conformidad de la víctima, todo ello como parte del diseño de una política criminal que se implementa desde la Procuración General de la Nación y que se ejecuta en el distrito”. El proceso fue coordinado por la Oficina Judicial de Mar del Plata y constó de cuatro audiencias en total.

Según la investigación, el hecho ocurrió cerca de las 9.45 del 19 de junio en el buque Virgen María. Durante el amarre, una discusión derivó en una agresión con arma blanca: la víctima recibió dos heridas cortopunzantes en el abdomen y el tórax. Tras ser trasladado al Hospital Privado de Comunidad, fue intervenido quirúrgicamente y recibió el alta diez días después.

El fiscal Martínez explicó que la calificación legal del caso corresponde a lesiones graves y sostuvo que la pena en suspenso se fundamentó en la falta de antecedentes penales del imputado, su bajo nivel educativo y su rol como sostén económico de su familia. A su vez, remarcó la importancia de la reparación económica ofrecida a la víctima, que cubre tanto los gastos médicos como la pérdida de ingresos y el daño moral ocasionado.

Desde la Oficina Judicial subrayaron que este fallo “representa un precedente relevante para el sistema judicial local, por la aplicación de los mecanismos de acuerdo pleno con reparación previstos en el nuevo procedimiento”, vigente en Mar del Plata desde abril de este año.