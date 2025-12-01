Mar del Plata amaneció este lunes 1° de diciembre bajo un marcado descenso de temperatura y con un escenario de inestabilidad que se mantendrá durante toda la jornada.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la ciudad tendrá una mínima de 13°C y una máxima que apenas alcanzará los 16°C, valores muy por debajo de lo habitual para esta época del año.

Desde temprano se esperan lluvias, que durante la tarde podrían intensificarse en forma de lluvias fuertes, mientras que hacia la noche continuarán en modalidad de chaparrones. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre 40% y 70% durante la mañana y la tarde, descendiendo a un rango de 10% a 40% hacia la noche.

El viento soplará mayormente desde el noreste por la mañana, rotando al sudeste por la tarde y regresando al noreste por la noche, con intensidades que se moverán entre 7 y 22 km/h.

Además, el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas, que contempla la posibilidad de actividad eléctrica, ráfagas y abundante caída de agua en cortos períodos, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones.

