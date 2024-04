Cuando restan cinco fechas para el final de la Premier League, el Aston Villa está a punto de lograr la mejor actuación en casi tres décadas y mucho de eso tiene que ver con Emiliano Martínez. A eso hay que sumarle la semifinal que alcanzó de la Conference League, gracias a un actuación épica del Dibu en los penales contra el Lille en un estadio francés que se encargó de hostigarlo durante todo el juego.

Más allá del picante duelo que mantuvo con los fanáticos rivales, el arquero argentino vivió una situación singular al recibir una segunda amarilla durante la tanda de penales, que no le significó la expulsión ya que se cumplió una regla poco conocida. El hecho sorprendió incluso a su entrenador Unai Emery: “Creía que lo iban a expulsar. No conocía esta regla. Rápidamente me hablaron de esta regla y ahora, por supuesto, es muy importante para nosotros. Fue extraño porque no es una situación normal”, expresó en conferencia de prensa.

Sin embargo, el futbolista de 31 años no estará debajo de los tres palos del Villa Park el próximo jueves 2 de mayo ante Olympiacos de Grecia por la ida de la semifinal del certamen internacional. ¿El motivo? Sumó tres tarjetas amarillas y deberá purgar el castigo de una jornada. Martínez había visto una amonestación en el triunfo 2-1 de la ida en Inglaterra y a esa cuenta se le deben sumar las dos que vio en la vuelta en el Stade Pierre-Mauroy.

Por eso, recién estará disponible el siguiente jueves 9 de mayo en el Estadio Georgios Karaiskakis para afrontar la vuelta de ese choque. Igualmente, el equipo confía en él para buscar un rendimiento sólido en la recta final de la Premier League para obtener el boleto a la próxima Champions League.

El nivel de Dibu mantiene ilusionado al club, algo que reconoció Emery, quien le dio un apoyo contundente: “Está teniendo éxito con Argentina, está progresivamente mejorando y teniendo éxito aquí con el Aston Villa e individualmente está teniendo éxito porque está salvando muchos partidos como portero. Por supuesto, es uno de los mejores porteros del mundo. ¿El primero, el segundo el tercero? Para mí, el mejor”.

Hay que tener en cuenta que Martínez había hablado tras el partido contra Lille donde reconoció que la hostilidad de público lo motivó: “Me motiva la afición cuando me tiran cosas a la espalda. Toda mi vida me han tirado cosas a la espalda y siempre me levanto, ya sabes. Me da energía para rendir”. Y allí también se quejó de la actuación arbitral: “Tengo mala reputación con hacer tiempo, porque el otro arquero hizo exactamente lo mismo que yo y a mí me amonestan después de los 30 minutos. Estábamos perdiendo el partido así que no entiendo qué hizo el árbitro. Después no había pelota en el penal y fui a pedir una pelota al alcanzapelotas y fui amonestado. Entonces no entiendo las reglas”.

Actualmente, Dibu tiene el tercer mejor registro de menos vallas vencidas en la Premier con los 8 partidos que mantuvo su arco en cero de los 31 que disputó hasta acá. Delante de él se ubican David Raya del Arsenal (12), Bernd Leno del Fulham (9) y Jackson Pickford del Everton (9). Mientras que comparte el tercer escalafón con André Onana de Manchester United y Ederson de Manchester City.

Hay que tener en cuenta que cerró la temporada pasada con 11 juegos sin recibir goles sobre 36 disputados, algo que igualaría si consigue sostener su arco cerrado en tres de los últimos cinco compromisos de los Villanos: Bournemouth (este domingo 21/4 desde las 11), Chelsea (27/4), Brighton & Hove Albion (4/5), Liverpool (13/5) y Crystal Palace.

Actualmente, el combinado de Birmingham está cuarto con 63 unidades detrás de Manchester City (73), Arsenal (71) y Liverpool (71), aunque corre riesgo de ser alcanzado por Tottenham (60) ya que tiene un partido menos. La importancia radica en que esa cuarta ubicación otorgará un pase a la próxima Champions, pero además que el Villa lleva 28 años sin alcanzar el cuarto lugar del certamen inglés (1996) y está a más de tres décadas del histórico segundo lugar que firmó en la temporada 1992/93 que ganó el Manchester United.

Fuente: Infobae.