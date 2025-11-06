Emiliano “Dibu” Martínez, arquero del Aston Villa y figura de la Selección Argentina, fue nominado por la FIFA al premio The Best 2025 en la categoría de mejor arquero. El marplatense buscará repetir el reconocimiento que ya obtuvo en 2022 y 2024, consolidándose como uno de los arqueros más destacados del fútbol internacional.

Ads

Martínez competirá con figuras de renombre como Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Thibaut Courtois (Real Madrid), Alisson Becker (Liverpool), Manuel Neuer (Bayern Múnich), David Raya (Arsenal) y Wojciech Szczęsny (Barcelona), entre otros.

La votación estará abierta hasta el 28 de noviembre en la página oficial de la FIFA, con participación de capitanes y entrenadores de selecciones, periodistas especializados y aficionados de todo el mundo.

Ads

Puede interesarte

En cuanto a los logros recientes del arquero marplatense, se cuentan las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, donde logró diez vallas invictas, convirtiéndose en el guardameta menos vencido del torneo. Este registro no solo lo posiciona como pieza clave en el esquema de Lionel Scaloni, sino que lo ubica entre los arqueros más efectivos en la historia reciente del fútbol continental.

Además, Martínez alcanzó 54 partidos con la camiseta de la Selección Argentina, igualando la marca de Ubaldo Fillol y quedando solo por detrás de Sergio “Chiquito” Romero en cantidad de presencias. Con 38 partidos sin recibir goles, “Dibu” se acerca al récord absoluto de vallas invictas en la historia del seleccionado, y ya expresó su deseo de superarlo: “Es un récord que quiero, que necesito y que lo voy a conseguir”, declaró tras el triunfo ante Venezuela.

Ads

A nivel de clubes, el arquero del Aston Villa fue determinante en la clasificación del equipo inglés a la Europa League, tras finalizar en el sexto puesto. También tuvo una destacada actuación en la Champions League, donde su equipo alcanzó los cuartos de final. En total, disputó 53 partidos con Aston Villa durante la temporada.

Fuente: con información de Infobae