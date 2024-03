Emiliano Martínez recordó la final del Mundial 2022 contra Francia en la que se destacó por sus atajadas y también causó sensación por la forma en la que interactuó con sus rivales. Las charlas y comentarios a sus adversarios evidentemente generan algo que los hace reducir su calidad frente a él. En diálogo con DAZN Español, el arquero de la selección argentina fue a fondo con este tema.

“La verdad es que uso muy poco el juego mental. Soy como me ves jugar los partidos, soy un chico muy serio que intenta parar el máximo número de disparos salvo en una definición por penales. Y llevado esto último al extremo. Porque si me ves en un penal de un partido normal no voy a estar bailando, por ejemplo”, aclaró el guardameta de 31 años.

Eso sí, en las instancias definitorias, el Dibu se compenetra mucho más: “A la hora de un uno contra uno en una semifinal o final, que es a todo o nada, trato de sacar provecho de mis recursos. Pero de ahí a que lo haga en todos los partidos, hablar a cada rival un uno contra uno... Qué voy a hablar si no tengo ni tiempo para acomodarme. La Premier League es tan rápida. Y la verdad, no me gusta hacerlo mucho. Es algo que me sale en el momento de la tensión o adrenalina”.

Al ex Independiente y Arsenal le consultaron si había vuelto a ver el duelo decisivo contra Francia en Lusail: “No, no he vuelto a ver la final del Mundial de Qatar 2022. Mi hermano me dijo que la ha vuelto a ver reciéntemente porque en Argentina la volvieron a poner, pero si he visto las películas de ‘Muchachos’ y ‘Elijo creer’ que están en cines en Argentina. Volví a recordar todo lo vivido, pero no he vuelto a ver el partido”.

Aunque los highlighs y videos cortos siempre le traen buenos recuerdos a su mente, Martínez explicó por qué no pudo observar completa la final contra los franceses: “Yo he pasado página. He jugado más de 50 partidos en 2023. Siempre te mandan algunos resúmenes y te vienen algunos momentos a la cabeza, pero no he tenido tiempo para sentarme y ver tranquilo el partido en casa. Tengo dos niños que son tremendos”.

SU VISIÓN SOBRE UNAI EMERY

“¿Definirlo en una palabra? Diría que él es muy intenso. Intenso en los entrenamientos, intenso en las reuniones, intenso durante todo el día del partido, intenso al hablar... No te deja relajarte”, describió el Dibu a su entrenador en Aston Villa, quien hace unos días le había dado una reprimenda por una actitud que tuvo en cancha con un rival.

De todas formas, el marplatense confió que tiene una relación muy cercana con el DT español: “Le dije que necesito practicar un poco más los sprints (risas). Porque estoy esprintando más hacia adelante y hacia atrás que en toda mi vida. En Argentina jugamos un bloque bajo, desde que estaba en el Aston Villa hemos jugado en un bloque bajo... Pero la verdad me siento cómodo, estar conectado con la defensa. A veces tiene mucho riesgo, pero el que no arriesga no gana”.

Fuente: Infobae.