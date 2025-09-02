Emiliano “Dibu” Martínez está celebrando hoy sus 33 años con un contexto muy particular. Su futuro no está decidido y a pesar de los rumores que lo llegaron a vincular con un destino en la propia Premier League y hasta en Turquía, todavía no está claro que sucederá con él.

Será un cumpleaños especial para el arquero marplatense teniendo en cuenta que lo celebrará en el país sumándose a los entrenamientos de la Selección Argentina en el Predio “Lionel Andrés Messi” de AFA en Ezeiza preparándose para un partido especial por Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela el próximo jueves y donde se podría dar el último partido en casa por esta competencia para el propio capitán argentino.

Sin embargo, en paralelo hay mucho hermetismo alrededor de su futuro teniendo en cuenta que en el último partido del Aston Villa por la Premier League (derrota 3-0 ante Crystal Palace), ni siquiera estuvo entre los convocados. Se lo relacionó con un inminente pase a Manchester United teniendo en cuenta que era el fin de semana donde se cerraba el mercado de pases, pero los “Diablos Rojos” eligieron al belga Senne Lammens.

Luego se lo relacionó con el Fenerbahce de Turquía que está teniendo un intenso mercado con una fuerte inversión en incorporaciones. En esa coyuntura, finalmente se inclinó por el brasilero Ederson Moraes proveniente del Manchester City.

Por ahora, su destino es una verdadera incógnita, pero como tiene contrato con Aston Villa hasta 2029 tendrá que seguir en el mismo club. En ese camino, se dará el lujo de celebrar su cumpleaños en el país compartiendo con los campeones del mundo que siguen en el equipo y con los nuevos valores que se están sumando, algunos incluso con sus primeras convocatorias.

La práctica de hoy será desde las 17 y es la más importante de la semana antes del partido del jueves a las 20.30 en el Monumental ante la “Vinotinto”. Habrá además 15 minutos en el final de la práctica que serán abiertos para los medios y donde seguramente el arquero campeón del mundo y dos veces ganador del Guante de Oro, será el centro de atención.