El cubano reconoció que se produjeron contactos entre ambas partes con el objetivo de identificar problemas pendientes y avanzar hacia soluciones que permitan reducir las tensiones entre los dos países. Según explicó, el diálogo busca encontrar espacios de colaboración que beneficien tanto a Cuba como a Estados Unidos y aporten estabilidad regional.

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Las conversaciones ocurren en un escenario especialmente complejo para la isla. Cuba atraviesa una severa crisis energética tras varios meses sin recibir envíos de petróleo, lo que provocó apagones masivos y afectó áreas clave como el transporte, las comunicaciones, el sistema educativo y los servicios de salud. Incluso se registraron retrasos en decenas de miles de cirugías debido a la falta de energía.

El gobierno cubano atribuye parte de la situación al endurecimiento de las sanciones de Washington y a lo que describe como un “bloqueo energético”, mientras que desde Estados Unidos se sostiene que la presión busca forzar cambios políticos en la isla.

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En ese contexto, el presidente estadounidense Donald Trump ha mantenido una política de fuerte presión sobre el régimen cubano, que incluye restricciones a los suministros de petróleo y advertencias a países que comercian combustible con La Habana. Las autoridades cubanas buscan ahora utilizar el diálogo como una vía para evitar medidas más duras y aliviar la situación interna.

La confirmación de estas conversaciones marca un cambio respecto de declaraciones previas del propio gobierno cubano, que en los últimos meses había negado la existencia de negociaciones formales con Washington. Sin embargo, el reconocimiento de contactos recientes sugiere que ambas partes exploran canales diplomáticos en medio de la creciente presión económica y política que enfrenta la isla.

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