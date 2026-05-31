Cada 31 de mayo se celebra en Argentina el Día Nacional de la Cerveza, una fecha que recuerda la llegada al mercado de la primera cerveza elaborada por la Cervecería Quilmes en 1890. Sin embargo, más allá de su origen histórico, la conmemoración también permite observar cómo esta bebida se convirtió en un fenómeno cultural, turístico y productivo en distintos puntos del país. Entre ellos, Mar del Plata ocupa un lugar destacado.

Ads

La relación entre la ciudad y la cerveza se fortaleció especialmente durante las últimas dos décadas. Aunque el consumo de esta bebida forma parte de las costumbres argentinas desde hace generaciones, fue el auge de la producción artesanal el que impulsó una transformación que modificó el paisaje gastronómico marplatense.

A partir de los años 2000 comenzaron a surgir pequeños emprendimientos que apostaron por elaborar cerveza de manera independiente, incorporando recetas, estilos y procesos inspirados en tradiciones cerveceras europeas y norteamericanas. Con el tiempo, muchas de esas iniciativas crecieron y lograron consolidarse en el mercado local, convirtiéndose en marcas reconocidas dentro y fuera de la ciudad.

Ads

La expansión fue acompañada por la apertura de bares especializados, fábricas con espacios gastronómicos y locales dedicados exclusivamente a la venta de cerveza artesanal. Sectores como Güemes, Olavarría, Constitución y otros corredores comerciales comenzaron a incorporar propuestas que rápidamente ganaron aceptación entre vecinos y visitantes.

El fenómeno encontró además un terreno fértil en una ciudad históricamente vinculada al turismo. Miles de personas que llegan cada año a Mar del Plata incorporaron a sus recorridos la visita a cervecerías, patios gastronómicos y bares especializados, generando un circuito que hoy forma parte de los atractivos urbanos y de la oferta recreativa local.

Ads

Con el paso de los años, la actividad también comenzó a tener impacto económico. La producción cervecera impulsó la creación de puestos de trabajo directos e indirectos, favoreció el desarrollo de proveedores locales y estimuló la aparición de nuevos emprendimientos vinculados a la gastronomía, la distribución y la organización de eventos.

La consolidación del sector permitió además la realización de festivales, encuentros y ferias temáticas que reunieron a productores de distintos puntos de la región. Estos espacios no solo sirvieron para promocionar marcas y estilos, sino también para difundir conocimientos sobre elaboración, materias primas y consumo responsable.

Gracias al crecimiento sostenido de la producción artesanal y a la consolidación de un circuito gastronómico vinculado a esta actividad, Mar del Plata se posicionó como una de las referencias del sector a nivel nacional. La ciudad cuenta con una amplia variedad de productores y propuestas que incluyen desde los estilos clásicos hasta elaboraciones más innovadoras que buscan diferenciarse dentro de un mercado cada vez más competitivo.

Ads

En el Día Nacional de la Cerveza, la celebración trasciende el simple consumo de una bebida. También pone en valor el trabajo de cientos de emprendedores, productores y trabajadores que contribuyeron a convertir a Mar del Plata en un punto de referencia para la cultura cervecera argentina, combinando producción, gastronomía y turismo en una actividad que continúa creciendo año tras año.