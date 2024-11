Hace 36 años que el 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del VIH/SIDA para contribuir a la prevención, promoción y sensibilización de esta enfermedad que afecta a casi 40 millones de personas en todo el mundo.

En ese marco, el Municipio -a través del Programa Municipal de VIH/SIDA perteneciente a la Secretaría de Salud- llevará a cabo jornadas de consejería, orientación, actividades promo-preventivas y testeos rápidos de VIH, Sífilis y Hepatitis C en los diferentes dispositivos y postas sanitarias durante toda la semana.

De esta manera, el jueves 28 se realizarán testeos en Plaza Pueyrredon y el viernes 29 en Plaza Colón, en ambos espacios de 12 a 15.30.

Además, el domingo 1 de diciembre – Día Mundial del VIH/SIDA- los interesados podrán asistir al Corredor Saludable de Plaza España, de 10 a 13.

En esa línea, de lunes a viernes de 9 a 14 se llevarán a cabo actividades promo- preventivas y testeos en los dos dispositivos de Salud en tu Barrio. Para conocer el cronograma ingresar en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio .

Por último, el lunes 2 y martes 3 de diciembre culminarán las actividades en el Playón de Iglesia Catedral y podrán acercarse en el horario de 9 a 14.

Cabe recordar que los testeos son confidenciales, voluntarios, seguros, gratuitos y el resultado está en 15 minutos. Para más información sobre el Programa Municipal de VIH/SIDA ingresar en https://www.mardelplata.gob.ar/programamunicipalvihsida

Sobre el VIH/SIDA

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH o HIV) es un virus que afecta al sistema de defensas del organismo, llamado sistema inmunológico. Una vez debilitado por el VIH, el sistema de defensas permite la aparición de enfermedades. Esta etapa avanzada de la infección por VIH es la que se denomina Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (sida).

Por eso, no toda persona con VIH tiene sida, pero sí toda persona que presenta un cuadro de sida, tiene VIH. Una persona con VIH no necesariamente desarrolla síntomas o enfermedades. Sin embargo, puede transmitirlo.



El VIH no tiene síntomas. Por lo tanto, la única manera de saber si alguien contrajo el VIH es a través de un test. En Argentina, se calcula que el 17% de las personas que viven con VIH no saben que lo tienen. El análisis de VIH es voluntario, confidencial y no requiere orden médica.

Las vías de transmisión comprobadas son pocas y bien definidas:



– Vía sexual: por relaciones sexuales vaginales, anales u orales, entre personas del mismo o diferente sexo sin protección.

– Vía sanguínea: por contacto con sangre al compartir jeringas o canutos para el uso de drogas o cualquier otro elemento cortante o punzante.

– Vía perinatal o vertical: de la persona gestante al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia.



Si bien no existe cura para el VIH, existe un tratamiento llamado Tratamiento Antirretroviral Altamente Activo que consiste en una combinación de diferentes medicamentos que cumplen distintas funciones. Se conoce también como “cóctel” debido a la gran cantidad de pastillas diferentes que se requerían al inicio de la epidemia. El tratamiento evita la replicación del VIH. No cura la infección, pero evita que el virus se multiplique y que destruya las defensas del cuerpo.