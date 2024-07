En el marco del Día Mundial de la Hepatitis, mañana y el lunes se realizará en Mar del Plata una jornada de concientización en la que se realizarán test gratuitos para detectar dicha enfermedad. “Es una agujita, un pinchazo en un dedo, una gota de sangre y en minutos te permite saber si tenés hepatitis o no”, dijo Leandro Amieva, integrante del Centro de Estudios Digestivos (CED), institución que coordina esta actividad junto a la Municipalidad, a través del CEMA.

Mañana la actividad se desarrollará de 09:00 a 12:00 en el Corredor Saludable de Plaza España, ubicada en Libertad y la costa, mientras que el lunes, en el mismo horario, los testeos se harán en el playón ubicado frente a la Iglesia Catedral, en San Martín y Mitre. Quienes estén interesados, se van a encontrar con gazebos donde serán atendidos por el personal especializado que realizará los diagnósticos.

En diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, Amieva explicó sobre la hepatitis que “todo lo que tenga itis es inflamación, en este caso una inflamación del hígado, que son hepatitis virales. La idea de esta concientización tiene que ver con las hepatitis virales que pueden generar un daño crónico”.

En lo concreto, el especialista señaló que “básicamente estamos hablando del virus B y del C” y destacó que “ambos virus pueden producir una hepatitis crónica, una cirrosis, un cáncer primario del hígado y son enfermedades que se pueden prevenir, como la Hepatitis B a través de la vacuna. Pero también hay tratamientos para controlar o erradicar el virus”.

El representante del CED detalló que se trata de hepatitis que van de la A a la E y explicó que son virus “hepatotropos”, que son los que “afectan principalmente al hígado”. Y recordó que “la hepatitis ahora no es tan común, porque era de vacunación obligatoria”.

Tras recordar que la B y la C “son contagio a través de lo sexual o en contacto con sangre”, indicó que “ese tipo de hepatitis cursa un período importante asintomático, indolente, se descubre muchas veces de casualidad”. Por ese motivo, concluyó: “Si uno no va a buscar la hepatitis, la hepatitis no lo busca a uno. Entonces estas jornadas nos permiten decir que a todas las personas, por más que están asintomáticos, es de buena práctica hacerse una vez un test de sangre”.