Cada 8 de julio se conmemora el Día Mundial de la Alergia con el motivo de alertar sobre las posibles consecuencias de este problema de salud y concientizar sobre la importancia de la consulta para prevenir su desarrollo.

En detalle, la licenciada en enfermería, Patricia Fortina explicó que “esto se debe a que 400 millones de personas sufren algún tipo de alergia. Es muy importante, muy molesto para la gente y en algunos casos puede tener consecuencias grave”.

Para comprender los causales, señaló que “existen múltiples tipos de alergia y son consideradas reacciones exageradas del sistema inmunológico a diferentes sustancias que al simple contacto con la piel o al ingreso al organismo, ya sea por vía respiratoria o digestiva, producen signos y síntomas”.

“Estas sustancias se llaman alérgenos y nuestro sistema inmunitario las reconoce como extrañas. El organismo puede reaccionar de diferentes maneras a los componentes que encontramos en el medio ambiente como polvo, aerosoles, ácaros, insectos, plantas, alimentos, elementos de higiene personal, medicación. Se puede tener alergia a una o varias”, continuó.

Respecto a las consecuencias, dijo que “cuando nuestro organismo entra en contacto con alguno de ellos, se produce una reacción inflamatoria rápida que puede originar tos, ojos llorosos, rinorrea, piel roja e inflamada, sarpullidos, picazón, estornudos. A veces son muy graves y derivan en una emergencia con dificultad respiratoria, pero va a depender del tipo y susceptibilidad que tiene cada individuo”.

De modo que “hay que tener en cuenta que uno de los componentes puede ser hereditario, por lo tanto si en la familia tenemos personas que ya lo sufren, la consulta médica con un diagnóstico puede ser más temprano y el control más eficiente. Generalmente son crónicas y aparecen en la infancia”, afirmó.

Cuando las alergias están en pleno desarrollo, “el tratamiento es sintomático, de acuerdo a qué tipo de alergia y qué síntomas tenemos; hay medicación que la controla, por supuesto indicada por el médico porque muchas veces comienza con una dosis y luego se va disminuyendo o es temporal. El protocolo puede variar según la persona y el tipo de alergia”.

No obstante, “para prevenir tenemos que evitar el contacto con estos alérgenos, que nosotros ya conocemos y sabemos que nos produce una reacción en el organismo; mantener la casa limpia y libre de polvo, realizar la limpieza de manera húmeda, la ventilación debe ser diaria a pesar del frío que hace en estos días; organizar la alimentación para saber qué es lo que me produce una alergia y qué es lo que no; cuando hacemos ejercicio en las épocas de polinización que sea alejado de los árboles”, resaltó.

“A veces nos resulta difícil identificar a qué somos alérgico, por eso la consulta médica nos va a ayudar con tratamientos para conocer a qué reacciona nuestro organismo y de esta manera prevenir estas situaciones”, concluyó.