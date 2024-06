En el marco del Día Mundial del Cáncer de Piel para concientizar y tener en cuenta cuidados para prevenirlo, la licenciada en Salud, Patricia Fortina, contó cómo se manifiesta en el cuerpo y la manera en que es tratado, al mismo tiempo que brindó recomendaciones para evitar la enfermedad.

"Como todo tipo de cáncer, es un crecimiento anormal y desordenado de células que en este caso se produce sobre la piel, en el que existen diferentes tipos, pero el más grave es llamado melanoma. Suele aparecer en zonas de exposición al sol, como el rostro, el cuero cabelludo, manos y brazos, aunque puede presentarse en cualquier zona del cuerpo. Afecta a todas las personas y tonos de piel, aunque predomina en personas con pieles blancas, ojos azules y cabello rubio”, explicó en diálogo con El Marplatense.

Además, detalló que la particularidad de este cáncer es que cuenta con “altas posibilidades de producir metástasis, es decir migrar, moverse y presentar un tumor en alguna parte del cuerpo”.

En tanto a cómo se manifiesta en el cuerpo, Fortina explicó que la enfermedad puede aparecer como una lesión plana, lisa, texturada o escamosa, en forma de úlcera, lesión que no cicatriza o un lunar que cambia en forma y color, el que incluso puede sangrar y picar. Además, advirtió que “los antecedentes familiares cuentan y que la exposición solar sin protección puede provocarla”.

Y por el lado del tratamiento, contó que por lo general es quirúrgico, a pesar de que “si el diagnóstico es tardío se puede precisar de radio o quimioterapia”, casos en los que podría haber alguna metástasis y significa que la enfermedad ha avanzado. “El melanoma se lleva en el 4% de los tipos de cáncer, con un 80% de mortalidad. Es la sexta causa de muerte en hombres y la séptima en mujeres, hablando de tumores. Se presenta 20 veces más en etnias blancas y si bien depende en cada país, en Argentina causa 2400 muertes al año”, subrayó la especialista.

Asimismo, aclaró que “algunas vacunas están más adelantadas, otras en investigación, pero son terapeúticas para aquellos que padecen el melanoma”. Según destacó, tienen un alto grado de efectividad y están dirigidas a mejorar el tratamiento y la supervivencia y a reducir el riesgo de metástasis.

Cómo cuidarse

Por último, la ex titular de Salud del Municipio aconsejó el uso de protector solar en todo el año y ropa de protección, no exponerse al sol entre las 11 y las 16, evitar las camas solares y realizarse un control anual de lunares y manchas de piel. Y recordó que los niños deben usar protección total, mientras que los menores de un año no deben exponerse al sol bajo ningún término.