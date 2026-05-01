La fecha tiene su origen en una serie de huelgas y movilizaciones ocurridas en 1886 en la ciudad de Chicago, Estados Unidos. En aquel entonces, los trabajadores reclamaban la reducción de la jornada laboral, que podía extenderse entre 12 y 18 horas diarias, y exigían condiciones más dignas.

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El 1 de mayo de ese año, más de 300.000 obreros iniciaron una huelga nacional con el objetivo de establecer una jornada de ocho horas, sintetizada en la consigna “ocho horas de trabajo, ocho de descanso y ocho de ocio”.

Chicago fue el epicentro de las protestas, que se extendieron durante varios días y derivaron en un episodio violento que marcaría la historia del movimiento obrero.

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El 4 de mayo de 1886, durante una manifestación en la plaza Haymarket, una bomba explotó en medio de un enfrentamiento entre trabajadores y fuerzas policiales. El hecho desencadenó una fuerte represión y un proceso judicial cuestionado que terminó con la condena a muerte de varios dirigentes sindicales.

Estos trabajadores, luego conocidos como los “Mártires de Chicago”, se convirtieron en un símbolo de la lucha por los derechos laborales y en el principal motivo de la conmemoración del 1 de mayo en todo el mundo.

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Tres años más tarde, en 1889, el Congreso de la Segunda Internacional Socialista, reunido en París, decidió establecer el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores. La jornada fue concebida como un día de homenaje a quienes lucharon por mejores condiciones laborales y como una instancia de reivindicación colectiva.

Desde entonces, la fecha se expandió a nivel global y fue adoptada por numerosos países como feriado oficial, con marchas, actos y movilizaciones.

En Argentina, la conmemoración del 1° de mayo se remonta a 1890. Aquella primera celebración marcó un punto de inflexión en la organización del movimiento obrero y favoreció la creación de la primera federación sindical del país, de acuerdo con registros de la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo. En 1930, Hipólito Yrigoyen oficializó la fecha como feriado nacional a través de un decreto, consolidando su carácter institucional.