En el marco del Día Internacional contra el Acoso Escolar, que se conmemora cada primer jueves de noviembre según lo establecido por la UNESCO, el abogado marplatense Federico Cermelo, referente en temas de juventudes y ciudadanía digital, encabezó el lanzamiento de una campaña nacional.

Cermelo, quien fue padrino de la Alianza Antibullying Argentina durante su gestión en el Observatorio de Familias y Juventudes de la Cámara de Diputados, ya había impulsado diversas iniciativas de concientización: en 2023 reconoció a la cantante marplatense Fiama Larraburu por su canción contra el acoso, y compartió junto al humorista Rodrigo Vagoneta un mensaje sobre la importancia de un humor sin violencias.

La nueva campaña busca interpelar a grandes y chicos sobre las consecuencias del acoso escolar y digital, promoviendo la empatía y la intervención temprana: “El bullying no se humoriza, no se subestima ni se legitima. Es un problema real que afecta a miles de niños y adolescentes en todo el país”, afirmó Cermelo, quien hoy coordina el área de Ciudadanía Digital de Fundación Metropolitana.

Además, Cermelo recordó la responsabilidad de las instituciones educativas: “Las escuelas no pueden mirar para otro lado. Deben levantar un acta ante un caso de violencia y activar los protocolos de intervención previstos por la ley 26.892”.

En Mar del Plata, la Jefatura Distrital de Educación, ubicada en Colón y Juncal, cuenta con inspectores especializados para asesorar a las familias en casos de violencia escolar. Además, se puede consultar en la línea gratuita 0800-222-1197, dependiente de la Secretaría de Educación de la Nación, donde se brinda orientación sobre convivencia y protocolos de intervención.

