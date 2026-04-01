El acto forma parte de las actividades conmemorativas que cada año se realizan en la ciudad para mantener viva la memoria de quienes combatieron.

Según informó la Municipalidad de General Pueyrredon, la ceremonia se llevará a cabo desde las 10:00 en el tradicional espacio del Monumento a los Caídos en Malvinas, donde autoridades, excombatientes, instituciones y vecinos rendirán homenaje a los soldados argentinos.

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El acto forma parte de las actividades conmemorativas que cada año se realizan en la ciudad para mantener viva la memoria de quienes combatieron. En ese sentido, el 2 de abril constituye una fecha central en el calendario nacional, ya que recuerda el inicio de la guerra y honra a los veteranos y caídos.

Desde el gobierno local destacaron la importancia de la participación de la comunidad en este tipo de homenajes, que buscan no solo recordar la historia reciente del país, sino también reafirmar el reconocimiento a los excombatientes y sus familias.

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Como es habitual, durante la ceremonia se espera la presencia de representantes de distintas fuerzas, instituciones educativas y organizaciones civiles, en un encuentro que combina solemnidad, memoria y reflexión colectiva.

El Monumento a los Caídos, uno de los principales sitios de homenaje en la ciudad, será nuevamente el escenario de este acto que convoca cada año a la comunidad marplatense en torno al recuerdo y el reconocimiento de los héroes de Malvinas.

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Cronograma de actividades:

Miércoles 1° de abril : concentración en el Cenotafio de Córdoba y Alberdi en la previa a la vigilia, donde a la medianoche se realizará un minuto de silencio y dirá unas palabras el presidente del Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas de Mar del Plata.

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Jueves 2 de abril: a las 8:00 de la mañana será el izado de la bandera argentina y un toque de clarinete. Desde las 10 de la mañana, se realizará el acto principal, con al ingreso de la bandera de ceremonias, el Himno Nacional Argentino, palabras de las autoridades presentes y un minuto de silencio por los caídos.

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Además, se realizará un minuto de silencio y se harán entregas de ofrendas florales antes de dar paso al desfile cívico-militar en La Rioja y Luro. A las 16:50 se arriará el Pabellón Nacional en la zona del monumento a los caídos y a las 17:00 se realizará la misa de difuntos en la Catedral.