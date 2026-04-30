La Confederación General del Trabajo (CGT) regional Mar del Plata encabezó la movilización por el Día del Trabajador que se realizó hoy en Mar del Plata, con la participación de gremios, organizaciones sociales y espacios políticos. La convocatoria fue menor a la esperada, pero el reclamo se mantuvo intacto en contra de las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei.

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Alrededor de las 17:00 los manifestantes concentrados partieron de la Plaza Rocha y se dirigieron hasta Luro y Mitre. La columna de manifestantes, que llegó a ocupar dos cuadras, estuvo integrada por representantes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Luz y Fuerza, Empleados de Comercio, Asociación Bancaria, FOECYT, Municipales, SIMAPE, APU, Guardavidas, entre otras.

Además, también fueron de la partida organizaciones sociales, partidos de izquierda y sectores del peronismo. Durante la marcha, los participantes portaron pancartas identificatorias de cada sector y consignas críticas hacia el gobierno de Javier Milei.

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En un comunicado difundido en el marco de la movilización, la CGT regional sostuvo que “hacemos huella la frase del Papa Francisco: ‘El trabajo es con derechos o es esclavo’”.

Asimismo, el documento expresó que “las políticas implementadas por el gobierno nacional han profundizado un modelo de ajuste que quita derechos e impacta de manera directa sobre el empleo, el poder adquisitivo y las condiciones de vida de nuestro pueblo”.

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En relación con la situación local, señalaron que “Mar del Plata es uno de los distritos con mayores índices de desocupación del país, situación que en los últimos meses se ha visto agravada”.

Y advirtieron que “resulta especialmente preocupante el avance de una reforma laboral regresiva que pretende flexibilizar condiciones de trabajo, debilitar la organización sindical y reducir derechos conquistados durante décadas”.