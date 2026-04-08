En el marco del Día Internacional del Pueblo Gitano, que se conmemora cada 8 de abril, la fecha se presenta como una oportunidad para visibilizar la historia, la cultura y la realidad actual de una de las comunidades más discriminadas y estigmatizadas a nivel global y también en Mar del Plata.

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La comunidad gitana continúa enfrentando formas de exclusión estructural sostenidas en prejuicios históricos y estereotipos que condicionan su acceso a derechos básicos. Esta situación se traduce en desigualdades en materia habitacional, sanitaria y educativa, además de episodios de violencia institucional y una persistente invisibilización en los registros oficiales y en los contenidos educativos.

El pueblo romaní tiene su origen en la región de Punjab, en la India, desde donde inició un proceso migratorio alrededor del año 900. A lo largo de los siglos atravesó Medio Oriente y Europa, donde fue perseguido y discriminado, hasta llegar a América durante la colonización. En Argentina, los primeros registros datan de 1536, aunque las principales corrientes migratorias se dieron entre fines del Siglo XIX y mediados del XX.

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Durante la Segunda Guerra Mundial, la comunidad gitana fue víctima del genocidio conocido como Porrajmos, en el que más de 500.000 personas fueron asesinadas por el régimen nazi y sus aliados. En Argentina, también atravesaron políticas restrictivas, especialmente durante gobiernos de facto, que limitaron sus prácticas culturales y modos de vida.

En Mar del Plata, incluso, previo al Mundial de 1978, una ordenanza municipal desplazó a la comunidad de zonas visibles hacia sectores periféricos, reforzando su marginación.

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Actualmente, aunque no existe un censo oficial, se estima que en Argentina viven alrededor de 300.000 personas de origen gitano, mientras que en Mar del Plata la comunidad ronda los 10.000 integrantes, en su mayoría de origen rumano o montenegrino.

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Lejos de los estereotipos, se trata de un pueblo con lengua, tradiciones y sistemas de organización propios. Entre ellos, la Kriss, una forma de justicia comunitaria basada en la transmisión oral y el rol de los mayores como mediadores de conflictos.

Si bien históricamente se los asocia con el nomadismo, hoy más del 95% de la población vive en viviendas estables, aunque mantiene prácticas culturales ligadas a la movilidad por motivos laborales y sociales.

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En este contexto, desde distintos espacios locales se promueve el trabajo comunitario y la inclusión. La Asociación Civil Gitanos General Pueyrredon, por ejemplo, impulsa desde 2019 el Centro Comunitario Marea, ubicado en el barrio Bernardino Rivadavia, donde se desarrollan propuestas de educación popular, acompañamiento a chicos y jóvenes, y fortalecimiento de derechos.