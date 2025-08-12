El próximo domingo se conmemora el Día del Niño y los padres ya comenzaron a recorrer los diversos centros comerciales en busca de las mejores opciones para agasajar a los más chicos de la casa. Desde la librería y juguetería Oxford (San Juan 1733), uno de los lugares elegidos por los marplatenses, aseguran que la fecha se vive con “expectativas” porque “el movimiento empezó hace ya más de una semana”.

Betania Pérez Ratti, encargada de marketing de Oxford, aseguró que “el movimiento es constante” y destacó una ventaja competitiva del comercio: “A diferencia de otros lugares, nosotros no tenemos promos bancarias. Acá tenemos descuentos todos los días, de lunes a sábado de 08:00 a 20:00, con todos los medios de pago”. Y a eso se suman los pagos en seis cuotas sin interés.

En diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, Pérez Ratti confió que “las expectativas son grandes porque el movimiento empezó hace ya más de una semana” y que “gracias a Dios es continuo el ingreso de gente y el ingreso de mercadería. Estamos a full”.

Oxford espera a sus clientes con mucha mercadería.

La encargada de marketing resaltó que “Oxford justamente tiene esa versatilidad de poder encontrar desde un libro hasta lo que es de librería, juguetería”. Pero además en este último tiempo ha incorporado una línea de indumentaria infantil, “que es espectacular”.

Betania enfatizó que Oxford no es sólo un lugar de compra, sino un espacio que fomenta la creatividad y el aprendizaje. También destacó el esfuerzo del equipo, que trabaja “muy fuerte” con un enfoque en la innovación, “apostando a la innovación, trazando propuestas que combinan lo clásico con lo nuevo”. Y en cuanto a la selección de juguetes, con “un equipo enorme de personas eligiendo juguetes que educan, que estimulan, que acompañan cada etapa del crecimiento y del aprendizaje”.

Tras destacar que la página web de Oxford “es increíble”, Pérez Ratti invitó a quienes no la conocen a “vivir la experiencia de hacer un pedido online, que te llega a domicilio si lo querés por un costo realmente muy bajo. El servicio cubre a todo Mar del Plata y a todo el país”. Aunque también los productos se pueden retirar en el local con un servicio “rápido” e “impecable”.

La encargada de marketing destacó además que el aspecto renovado del local de calle San Juan: “Es entrar y es otro Oxford. Tienen que venir a verlo para el que no nos conoce, y para el que nos conoce tienen que venir, que está increíble, mucho más luminoso y con cada vez más mercadería. Es realmente una experiencia y no solo una compra pasajera”.