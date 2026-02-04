El 4 de febrero se conmemora el Día del Guardavidas, una fecha instaurada en recuerdo de Guillermo Volpe, quien perdió la vida en 1978 mientras participaba de un operativo de rescate en Mar del Plata. Su fallecimiento marcó un antes y un después en la toma de conciencia sobre los riesgos inherentes a la labor de quienes velan por la seguridad en el mar.

El hecho ocurrió el 4 de febrero de 1978 en Playa Grande, cuando Volpe intervino en un salvataje junto a otros guardavidas. Tras finalizar la maniobra, todos lograron regresar a la costa, excepto él. Con el paso de los minutos, su ausencia encendió la alarma y dio inicio a una intensa búsqueda que se tornó cada vez más angustiante. Días después, el hallazgo de su cuerpo confirmó el trágico desenlace.

La conmoción fue inmediata y de gran magnitud en la ciudad. Los medios gráficos locales dedicaron amplios espacios a la noticia, que rápidamente trascendió a nivel nacional y puso en el centro del debate las condiciones y peligros del trabajo de los guardavidas.

Al año siguiente, sus compañeros organizaron un homenaje en su memoria. Desde entonces, la conmemoración se realiza de manera ininterrumpida. Cada año se lleva a cabo un acto en el que se depositan ofrendas florales en el monolito que recuerda a Guillermo Volpe, ubicado en la entrada del balneario donde ocurrió el hecho, y se desarrolla la competencia de natación “Copa Guillermo Volpe”, como símbolo de reconocimiento y respeto.

