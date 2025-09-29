Este lunes 29 de septiembre se conmemora en todo el país el Día del Empleado de Comercio, luego de que el Sindicato de Empleados de Comercio de Zona Atlántica (SECZA) y las cámaras empresariales acordaran trasladar la fecha.

La jornada será considerada feriado para los trabajadores mercantiles, lo que implica el cierre total de los comercios. En Mar del Plata, la medida tiene un fuerte impacto por la importancia que el sector tiene en la vida diaria.

Cabe aclarar que este feriado no se trata de un asueto nacional tradicional, sino de un beneficio estipulado en el convenio colectivo de trabajo, que reconoce a los empleados mercantiles el derecho a descansar en su día.

Por eso, hoy no habrá atención en supermercados, shoppings, locales de indumentaria, jugueterías, perfumerías y demás rubros vinculados al comercio. Solo funcionarán normalmente farmacias de turno, estaciones de servicio y algunos negocios atendidos por sus propios dueños.

Desde el SECZA destacaron que la medida apunta a poner en valor la labor de los trabajadores mercantiles y garantizar que tengan un día de descanso en igualdad de condiciones en todo el país.

