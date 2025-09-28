El próximo lunes 29 de septiembre se conmemorará en Mar del Plata el Día del Empleado de Comercio, luego de que el Sindicato de Empleados de Comercio (SECZA) y las cámaras empresariales acordaran trasladar la fecha —originalmente prevista para el 26— al comienzo de la semana.

De esta manera, el lunes será feriado para los trabajadores mercantiles en todo el país. En Mar del Plata, la medida cobra especial relevancia por el peso que tiene el comercio en la vida de la ciudad, al sostener la atención de más de 850 mil habitantes y de los dos millones de turistas que la visitan cada año.

“Se trata de un reconocimiento extraordinario a nuestros compañeros y compañeras mercantiles, que día a día sostienen con esfuerzo y compromiso uno de los sectores más amplios de la economía”, subrayó el secretario general del SECZA, Guillermo Bianchi.

El dirigente remarcó que este logro no es casual, sino fruto de la organización sindical y el entendimiento con los empleadores. “En estas épocas complejas, cara y contra cara, trabajadores y empleadores tenemos que sostener estrategias comunes. El diseño de una política económica que beneficie al conjunto de los trabajadores está íntimamente vinculado al consumo”, planteó.

En paralelo, recordó que el sector alcanzó recientemente un acuerdo salarial para recomponer el poder adquisitivo frente a la inflación, aunque la homologación por parte del Gobierno nacional permanece demorada, afectando a 1.500.000 empleados en todo el país.

Pese a estas dificultades, el SECZA sostuvo que la conmemoración es una oportunidad para revalorizar la tarea de los trabajadores mercantiles, desde los pequeños comercios de barrio hasta las grandes superficies. “Este acuerdo no es un capricho ni una imposición: es el reflejo de la profunda comprensión de la virtud y la identidad de nuestro sector”, concluyó Bianchi.