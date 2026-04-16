En el marco del Día del Docente Universitario, los docentes Agustina Cepeda y Facundo Goyena confluyeron en una mirada común sobre el presente y los desafíos de la universidad pública en la Argentina. Ambos coincidieron en señalar que el 16 de abril no es solo una efeméride, sino una fecha profundamente ligada a la historia de organización y lucha del sector docente.

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En ese sentido, destacaron el valor de la firma del convenio colectivo de trabajo como un hito central. Cepeda, docente de Humanidades y Ciencias de la Salud, remarcó que la fecha permite “reivindicarnos como trabajadores, docentes de las universidades”, en alusión a “la consagración de derechos, de defensa y de jerarquización de nuestra tarea”.

En la misma línea, Goyena, docente de docente de la Facultad de Psicología, lo definió como “una conquista colectiva”, producto de “años de organización, de debate, de lucha gremial y de acompañamiento de nuestra sociedad”.

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Ambos también pusieron el foco en el rol estructural que cumple la universidad pública. Goyena subrayó que quienes la integran “enseñamos, investigamos, formamos profesionales y sostenemos una institución que para nosotros es clave para la vida democrática de nuestro país”, mientras que Cepeda vinculó directamente las condiciones laborales con la calidad educativa, al sostener que defenderlas implica “defender una universidad pública de calidad”.

Sin embargo, las dos voces advirtieron sobre un escenario crítico. Cepeda señaló que la docencia universitaria atraviesa “como nunca antes, quizás” un proceso de “precarización salarial”, acompañado por “intentos de desprestigio”, y alertó que muchos docentes se ven “obligados a licenciar o renunciar a sus cargos”, lo que repercute en “el deterioro progresivo de la calidad académica”.

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Por su parte, Goyena enmarcó este contexto en el conflicto por el financiamiento universitario y cuestionó el incumplimiento de la ley vigente, al afirmar que “la aplicación de esta ley no solamente es suspendida, sino que la justicia tuvo que intervenir para ordenar su cumplimiento inmediato”.

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A pesar de este panorama, ambos destacaron el compromiso del cuerpo docente. Cepeda valoró que “somos muchos los que seguimos sosteniendo con muchísimo compromiso la función”, mientras que Goyena amplió esa idea al señalar que la docencia universitaria no solo transmite conocimientos, sino que “construimos pensamiento crítico, producimos ciencia, fortalecemos la extensión”.

Finalmente, coincidieron en que la defensa de la universidad pública requiere una participación activa y colectiva. Para Cepeda, la fecha constituye “una invitación permanente” a involucrarse en acciones en defensa del sistema universitario y del derecho a la educación. Goyena, en tanto, enfatizó que “no hay universidad pública de calidad sin docentes con derechos, sin salarios dignos, sin financiamiento adecuado”, y advirtió que “sin la ley de financiamiento universitario no hay universidad y no hay ciencia”.