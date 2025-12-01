Mar del Plata se prepara para vivir una nueva edición del Festival por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una jornada que cada 3 de diciembre busca promover la inclusión, la participación social y el reconocimiento del aporte de las personas con discapacidad en la vida comunitaria.

Ads

La actividad se desarrollará este miércoles, de 10 a 16, en el playón de la Catedral, donde más de 30 instituciones de la ciudad presentarán números artísticos, propuestas culturales y una feria de emprendedores. Según informó el Municipio, el encuentro se suspenderá en caso de lluvia.

Organizado por la Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad, el festival contará con espectáculos de música y danza protagonizados tanto por artistas solistas como por grupos que trabajan durante todo el año en la promoción del acceso a la cultura, el disfrute y la participación colectiva.

Ads

Puede interesarte

Además, habrá un paseo de emprendedores donde se exhibirán productos elaborados en talleres de formación, capacitación laboral y espacios de aprendizaje que impulsan la autonomía y la inserción sociolaboral. Los participantes compartirán con el público sus experiencias y los procesos detrás de cada producción.

Desde el Municipio destacaron que esta iniciativa forma parte de una agenda de actividades orientadas a visibilizar derechos, reforzar la inclusión y fomentar la construcción de una sociedad accesible. La edición de este año vuelve a reafirmar la importancia de un festival que ya está instalado en el calendario cultural marplatense.

Ads

Con el correr de los años, la convocatoria creció tanto en público como en instituciones participantes, consolidándose como una celebración comunitaria que reconoce y valora la diversidad en nuestra ciudad.