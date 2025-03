En el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora este 8 de marzo, distintos movimientos de Mar del Plata convocaron a una movilización que promete ser masiva. El encuentro comenzará a las 17:30 en el Monumento San Martín y recorrerá varias calles centrales, finalizando en Los Lobos.

Portarán una bandera con consignas en contra las políticas de Javier Milei, denunciando el impacto que estas tienen en los derechos de las mujeres. Según las organizadoras, estas medidas incrementaron la violencia de género, los femicidios y el ajuste económico que afecta principalmente a las trabajadoras, dejándolas en situación de vulnerabilidad.

También criticaron la falta de acción del Municipio en materia de políticas de género. Señalan que no hay asesoramiento en los CADS y se desmantelaron programas públicos esenciales. "Mañana 8 de marzo, las mujeres trabajadoras organizadas marchamos en una movilización convocada por el mismo movimiento y diversidades de Mar del Plata y comenzará a las 17:30 en el Monumento San Martín. Este encuentro será igual al del 1 de febrero e iremos por Avenida Luro hasta Buenos Aires, por esa misma hasta Colón, de ahí a Lamadrid y llegaremos hasta Los Lobos", dijo Carla Mancuso, referente de Sadop.

Por su parte, desde la CTA, Graciela Ramundo agregó: "Llevaremos una bandera en donde denunciaremos las políticas de Javier Milei y las de estafa y hambre a las que nos lleva el Presidente de la Nación. Esto tiene que ver con la quita de derechos que realizó el gobierno hacia las mujeres, los cambios que impuso, la violencia de género, los femicidios y con la política de ajuste que nos deja sin trabajo a las mujeres o sin poder llegar a fin de mes".

"Estamos a 8 de marzo y hasta ahora el Consejo local y la Comisión de Riesgos no nos convocaron. Las políticas de género desaparecieron del Municipio, en los CADS no hay asesoramiento. Desmantelaron todas las políticas públicas como lo ha hecho el Estado Nacional con nosotras. La última situación que se vivió en el INSUÉ refleja algo que no es menor. Se perdió el acceso a poder recibir algún tipo de subsidio tan denostado como si fuera mala palabra pero a las clases poderosas no se las toca", concluyó Carina Polo de ATE.