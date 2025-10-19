Día de la Madre: ventas cayeron 3,5% y el regalo promedio pierde valor
El comercio pyme registró un desplome en las ventas y la inflación redujo el poder adquisitivo. Los consumidores priorizaron regalos más baratos.
El Día de la Madre dejó un panorama crítico para los comercios minoristas pyme, con una caída interanual del 3,5% en las ventas, medida a precios constantes, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
El ticket promedio de los regalos alcanzó los $37.124, lo que representa un 16,7% menos de poder de compra real frente al año pasado, un monto que apenas alcanza para una remera básica en muchos casos.
A pesar de que el 83,5% de los comercios aplicó descuentos, promociones y cuotas sin interés, el consumo efectivo no repuntó, reflejando la pérdida generalizada de poder adquisitivo y la cautela de los consumidores al momento de gastar.
Entre los rubros más afectados, Librería sufrió la caída más pronunciada (-6,3%), seguida por Cosméticos y perfumería (-5,6%), Indumentaria (-3,3%), Equipos periféricos y celulares (-3,2%) y Calzado y marroquinería (-1,9%). El único sector con desempeño positivo fue Electrodomésticos y artículos para el hogar, con un leve crecimiento del 0,6%.
El informe destaca que, a pesar de la crisis, el rubro tecnológico creció un 15,7% real, impulsado por recambio de dispositivos y facilidades de financiación, mientras que otros sectores tradicionales como Librería y Cosmética siguen mostrando retracción interanual significativa.
Fuente: Noticias Argentinas
