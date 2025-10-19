El Día de la Madre dejó un panorama crítico para los comercios minoristas pyme, con una caída interanual del 3,5% en las ventas, medida a precios constantes, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El ticket promedio de los regalos alcanzó los $37.124, lo que representa un 16,7% menos de poder de compra real frente al año pasado, un monto que apenas alcanza para una remera básica en muchos casos.

A pesar de que el 83,5% de los comercios aplicó descuentos, promociones y cuotas sin interés, el consumo efectivo no repuntó, reflejando la pérdida generalizada de poder adquisitivo y la cautela de los consumidores al momento de gastar.

Entre los rubros más afectados, Librería sufrió la caída más pronunciada (-6,3%), seguida por Cosméticos y perfumería (-5,6%), Indumentaria (-3,3%), Equipos periféricos y celulares (-3,2%) y Calzado y marroquinería (-1,9%). El único sector con desempeño positivo fue Electrodomésticos y artículos para el hogar, con un leve crecimiento del 0,6%.

El informe destaca que, a pesar de la crisis, el rubro tecnológico creció un 15,7% real, impulsado por recambio de dispositivos y facilidades de financiación, mientras que otros sectores tradicionales como Librería y Cosmética siguen mostrando retracción interanual significativa.

Fuente: Noticias Argentinas