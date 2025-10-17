En el marco del Día de la Lealtad, se realizó esta mañana un acto en el Monumento Juan Domingo Perón, ubicado en la avenida Luro y Mitre, donde estuvieron presentes referentes del peronismo local y militantes. "Hace ochenta años, el pueblo cantó ´Queremos a Perón´, porque el líder estaba preso, y ahora queremos a Cristina, porque la líder está presa”, expresó el ex concejal Vito Amalfitano.

En conmemoración al histórico 17 de octubre de 1945, cuando miles de trabajadores, obreros y militantes colmaron la Plaza de Mayo para pedir la liberación de Juan Domingo Perón -detenido en la Isla Martín García-, el edil de Unión por la Patria Miguel Guglielmotti y el director del Centro Provincial de las Artes encabezaron la ceremonia y brindaron una palabras alusivas a la histórica jornada para El Marplatense.

Por su lado, el actual concejal expresó: “Este ochenta aniversario, donde conmemoramos el nacimiento del movimiento nacional justicialista, es una fecha muy sentida para nosotros, atravesando una situación compleja de la clase trabajadora y los jubilados”. Sin embargo, rescató que se está “renovando la doctrina del peronismo, la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, que son los valores fundantes”.

Asimismo, Guglielmotti destacó que "aquella maravillosa gesta posibilitó que el 24 de febrero de 1946 el General Perón fuera el presidente de la Argentina, trasformando al país con estas tres banderas que rescatamos fuertemente y seguimos enarbolando, y generando la clase media, que no se da en ningún otro de Latinoamérica".

“Si bien la clase media es atacada, seguimos mantienendo nuestro valores. Y nos encaminamos a la elección del 26 de octubre, la cual creo que vamos a ganar. Seguimos fortaleciendo al peronismo, generando los espacios de debate y costruyendo un modelo de país que sea inclusivo para todos y todas”, concluyó el secretario adjunto de la CGT a nivel local.

En paralelo, el concejal mandato cumplido consideró que este día “tiene un significado muy especial, debido a que hace ochenta años el pueblo cantó ´Queremos a Perón´, porque el líder estaba preso, y ahora queremos a Cristina, porque la líder está presa”.

La consigna de este año es la consigna “Lealtad a Perón. Leales a la Patria. Leales al Pueblo argentino. Leales a Cristina. Leales de Corazón”.

“Está muy resignificado el momento y esta fecha del 17 de octubre. Feliz día de la lealtad y lealtad a todo el peronismo y a la líder natural de este movimiento, que es Cristina Fernández de Kirchner”, sentenció.

Además, a las 18:00 habrá un acto en la sede del Partido Justicialista de Mar del Plata, situada en Italia 1933, mientras que el acto central en Buenos Aires será a las 17:00 y se espera una gran concentración frente al domicilio de la ex mandataria -San José 1111-.

Bajo la consigna “Lealtad a Perón. Leales a la Patria. Leales al Pueblo argentino. Leales a Cristina. Leales de Corazón”, los convocantes buscan reeditar el espíritu del 45, pero adaptado al presente. La marcha contará con columnas provenientes de distintos puntos del país, y se espera la participación de agrupaciones como La Cámpora, sindicatos de la CGT y sectores vinculados al gobernador Axel Kicillof, quien evalúa sumarse al acto.