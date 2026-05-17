Argentina conmemora este 17 de mayo el Día de la Armada, una fecha instituida para recordar el Combate Naval de Montevideo de 1814, una de las batallas más importantes de la guerra por la Independencia. La victoria de las fuerzas patriotas permitió debilitar el dominio español en el Río de la Plata y consolidó el desarrollo de la fuerza marítima nacional.

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La escuadra revolucionaria estuvo al mando del almirante Guillermo Brown, considerado el padre de la Armada Argentina. Durante la campaña naval logró derrotar a la flota realista apostada en Montevideo, que representaba uno de los últimos bastiones españoles en la región.

El triunfo resultó determinante para aislar a Montevideo y acelerar la caída del poder colonial en el territorio rioplatense. Por ese motivo, el combate es recordado como un punto de inflexión dentro del proceso independentista iniciado en 1810.

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La conmemoración fue oficializada en 1960 mediante el Decreto 5304 firmado durante la presidencia de Arturo Frondizi. Además de recordar la figura de Brown, la fecha también reconoce la tarea histórica de generaciones de marinos argentinos en la defensa de la soberanía nacional.

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