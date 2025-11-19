En un contexto de creciente visibilización de los abusos contra niñas, niños y adolescentes, profesionales de la ONG aseguran que en la ciudad no aumentaron los hechos, pero sí las denuncias gracias a la Educación Sexual Integral (ESI). También remarcan que faltan dispositivos terapéuticos para agresores infantiles, demoras judiciales y mayor apoyo municipal.

La problemática del abuso sexual infantil sigue siendo una preocupación central en Mar del Plata. Para la ONG A.N.A, que desde 1997 brinda asistencia a víctimas y a sus familias, el escenario actual muestra más visibilidad y más denuncias, aunque no necesariamente un incremento real de casos. “No es que haya más abusos, sino que hoy, a raíz de la ESI y de las políticas de género, se denuncian más tocamientos. Ya no vemos con la misma frecuencia las violaciones graves de otras épocas”, explicaron Mónica Deramo (trabajadora social) integrante del equipo de la ONG en diálogo con El Marplatense.

Según la profesional aún falta acompañamiento institucional más sostenido: “Con el Municipio ha sido complejo. Nuestra ONG funciona desde 1997 y recién en 2007 logramos un convenio provincial. A nivel municipal, no hubo respuestas cuando solicitamos asistencia económica como institución”.

Otra problemática creciente es la falta de dispositivos para trabajar con agresores que también son niños. “En los últimos años atendimos muchos casos donde el agresor era un niño. Informamos a los Centros de Protección porque necesita un espacio de atención, pero nosotros no lo podemos atender. Ese dispositivo no existe y es una deuda”, remarcó Mariana Good, psicóloga, y parte de la ONG.

Respecto de la Justicia, el diagnóstico es crítico. “La mayoría de las causas por tocamientos terminan archivadas, no porque no haya existido la situación abusiva, sino porque no hay pruebas suficientes. Eso genera frustración en las familias”, explicó la abogada Natalia Álvarez.

La ONG sostiene que el error es tratar estos hechos exclusivamente como un problema probatorio, cuando deberían abordarse también como un fenómeno social que demanda intervenciones integrales.

Las profesionales remarcaron, además, la necesidad de ampliar la red asistencial. “Cuando tenemos mucha lista de espera, los chicos no tienen otros dispositivos donde recurrir en los centros asistenciales barriales. Ese faltante se siente”, señalaron.

Los datos internacionales acompañan la preocupación: en Argentina 1 de cada 10 mujeres afirma haber sufrido violencia sexual durante su niñez, y a nivel global entre 240 y 310 millones de niños y hombres atravesaron abusos en su infancia.

Al ser consultadas sobre el impacto de las estadísticas dijeron: “Son cifras durísimas. Refuerzan que esto no es un hecho aislado ni individual, sino un problema social que requiere equipos interdisciplinarios y trabajo interinstitucional permanente”.