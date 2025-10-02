La oposición en el Senado buscará este jueves rechazar los vetos del presidente Javier Milei a dos leyes clave: una que establece el financiamiento universitario y otra que declara la emergencia pediátrica para destinar más fondos al Hospital Garrahan.

La sesión, programada para las 10 de la mañana, se centrará en la necesidad de la oposición de alcanzar el quórum de 37 senadores. Se considera que lo lograrán, contando con los 34 legisladores de Unión por la Patria (UxP) y sumando apoyos de otros bloques, como los radicales Pablo Blanco, Martín Lousteau y Maximiliano Abad, y la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri.

Una vez que se inicie el debate en el recinto, el desafío será mayor: para insistir en la sanción de una ley tras un veto presidencial, la Constitución exige una mayoría de dos tercios de los senadores presentes en el recinto.

UxP contaría con el respaldo de una amplia gama de legisladores, incluyendo a gran parte del radicalismo, el PRO y fuerzas provinciales. En contraste, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) se vería con un apoyo reducido, posiblemente solo de Francisco Paoltroni y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO), con otros de sus integrantes contemplando la ausencia.

Además de los vetos de Milei, el Senado también discutirá el proyecto del senador salteño Juan Carlos Romero para crear el Sistema de Alerta Rápida Sofía. Esta iniciativa busca establecer una normativa para facilitar la búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas.

Fuente: TN