El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este jueves una jornada central con el inicio de la etapa testimonial en los Tribunales de San Isidro, donde declarará Gianinna Maradona junto a otros dos testigos vinculados al día en que murió el exfutbolista.

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La audiencia comenzará a las 10 y marcará el arranque de la etapa probatoria en la causa en la que siete profesionales de la salud están acusados de “homicidio simple con dolo eventual”, un delito que prevé penas de entre ocho y 25 años de prisión.

Además de Gianinna, está previsto que declare Juan Carlos Pinto, médico de la empresa +Vida, quien certificó el fallecimiento de Maradona y le practicó maniobras de reanimación. También dará testimonio un efectivo de la Policía Bonaerense que participó del operativo realizado en el country de Tigre el día de la muerte.

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El juicio volvió a comenzar desde cero luego de que el proceso anterior fuera anulado por el escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach. Con un nuevo tribunal, la causa retoma el debate con las mismas imputaciones, pero con la obligación de volver a incorporar las pruebas y escuchar nuevamente a los testigos.

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En la primera audiencia, realizada el martes, la fiscalía sostuvo que Maradona fue “abandonado a su suerte” durante la internación domiciliaria y apuntó a graves omisiones por parte del equipo médico. En la misma línea se expresó Fernando Burlando, abogado querellante de Dalma y Gianinna, quien afirmó que el exfutbolista fue víctima de un “crimen perfecto”.

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Por su parte, las defensas rechazaron las acusaciones y adjudicaron la muerte a un cuadro de salud complejo. Francisco Oneto, abogado de Leopoldo Luque, aseguró que Maradona murió como consecuencia de un infarto y negó que haya existido una conducta delictiva.

El juicio se desarrollará con audiencias dos veces por semana, los martes y jueves, y se prevé que declaren más de un centenar de testigos a lo largo de los próximos meses.

Entre los imputados están Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Carlos Díaz, Nancy Forlini, Mariano Perroni, Pedro Di Spagna y Ricardo Almirón.

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Fuente: TN