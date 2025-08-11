Después de un intenso domingo de actividad para la delegación argentina en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción; el lunes también tendrá una agenda intensa de participación local con la natación como eje de la escena nuevamente.

Después de la medalla de bronce obtenida por Lucía Gauna en la posta 4x100 libres femenina, la nadadora surgida del Club Once Unidos tendrá su participación en la serie clasificatoria de los 200 metros libres individuales por la mañana, buscando meterse en las finales de la tarde.

Además, estará en competencia la posta 4x100 metros libres mixta donde volverá a estar en escena Gauna y también el marplatense Ulises Saravia; flamante abanderado de la delegación nacional. La serie clasificatoria será a las 10.21 hs.

Otro de los deportes con presencia local que tendrá acción será el Squash. Dentro de las competencias individuales, Segundo Portabales es el máximo favorito a la medalla de oro en el cuadro principal y, por eso, debutará recién en segunda ronda ante rival a definir y desde las 15.

Por último, ya entrada la noche, la Selección Argentina de Voley Femenina con la presencia de la armadora marplatense Juana Giardini, enfrentará al local Paraguay, luego de un gran estreno con victoria 3-0 ante Cuba.

CRONOGRAMA MARPLATENSE - LUNES 11 DE AGOSTO

9.04 hs. - Natación - Serie 2 - 200 metros libres - Lucía Gauna

10.21 hs - Natación - Serie 1 - 4x100 libres mixto - Lucía Gauna y Ulises Saravia

15 hs. - Squash - Torneo Individual Masculino - 2° ronda - Segundo Portabales

20.30 hs. - Voley - Fase Regular - Argentina vs. Paraguay - Juana Giardini