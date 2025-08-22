En la madrugada de este jueves personal del Cuartel de Bomberos Centro intervino en un incendio de vivienda en la zona de Goñi al 400 tras ser alertado por un llamado a emergencias.

Ads

Al arribar al lugar, los bomberos constataron que la propiedad —una construcción de mampostería con techo de chapa y tejas, de unos 10 metros de frente por 15 de fondo— se encontraba en fase declarada. El inmueble contaba con cuatro ambientes y un patio trasero.

Para controlar el fuego se trabajó con dos líneas de 38 milímetros desde el frente y tres más en el sector posterior de la vivienda, logrando sofocar las llamas y evitar la propagación. Sin embargo, las llamas provocaron la destrucción total del techo y el desprendimiento de sectores de mampostería.

Ads

Según informaron fuentes oficiales, la propietaria, una mujer de 71 años jubilada, no se encontraba en el interior al momento del siniestro, por lo que no hubo que lamentar víctimas ni heridos.

Finalizadas las tareas, los bomberos regresaron al cuartel sin novedades y con todo el material utilizado en condiciones operativas.

Ads

Puede interesarte