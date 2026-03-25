La situación económica de las familias argentinas continúa mostrando signos de deterioro. Un relevamiento de la consultora Zentrix indica que el 56,4% de los hogares se endeudó en los últimos seis meses para afrontar gastos esenciales como alimentos, servicios, alquileres y compromisos financieros.

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El dato refleja un cambio en el rol del crédito, que dejó de ser una herramienta para mejorar el nivel de vida y pasó a utilizarse como un recurso para sostener el consumo diario frente a la pérdida de poder adquisitivo.

Dificultades crecientes para sostener el consumo

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El informe advierte que una porción significativa de la población depende del financiamiento para cubrir necesidades básicas. Sin embargo, dentro de ese grupo, cerca de nueve de cada diez personas ya presentan inconvenientes para cumplir con los pagos asumidos, lo que evidencia un escenario de fragilidad financiera en aumento.

Según el análisis, este proceso responde a una secuencia marcada: caída del ingreso real, dificultades para llegar a fin de mes, endeudamiento para cubrir la brecha y problemas para afrontar las obligaciones contraídas. En ese contexto, el 83,9% de los encuestados sostiene que sus ingresos no logran acompañar la inflación, mientras que más de la mitad asegura que no alcanza a cubrir sus gastos más allá del día 20 de cada mes.

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Brecha entre estadísticas y realidad cotidiana

El estudio también pone en evidencia una fuerte desconfianza hacia los indicadores oficiales. Un 65,8% de los consultados considera que los datos de inflación difundidos por el INDEC no reflejan el impacto real en la vida diaria.

Esta percepción se vincula con la experiencia concreta de los consumidores, que observan un aumento sostenido en los precios y cuestionan si las mediciones oficiales logran representar sus hábitos de consumo.

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Consecuencias en la opinión pública

El contexto económico comienza a tener repercusiones en el plano político. La desaprobación de la gestión del presidente Javier Milei se ubica en el 53,3%, tras registrar un incremento respecto a la medición anterior, mientras que la aprobación alcanza el 38,5%.

Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof muestra una leve mejora en su imagen, aunque continúa con balance negativo.

El informe configura así un escenario atravesado por la pérdida de ingresos, el endeudamiento creciente y un clima social que comienza a reflejar el impacto de la crisis en la vida cotidiana.