Una construcción precaria ilegal instalada en un terreno perteneciente a una escuela secundaria del barrio El Martillo fue desmantelada esta tarde a partir de un operativo coordinado por personal de la Comisaría 16ª, con apoyo del Comando de Patrullas.

El predio está ubicado en la intersección de Camusso y Arana y Goiri, y pertenece a la Escuela Secundaria N°19 Héctor Woollands.

La intervención se inició a partir de la denuncia de la propia director de la institución, quien indicó que el establecimiento posee un terreno perteneciente a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, donde se había instalado una construcción precaria de madera sin techo, desconociéndose su autoría.

Al arribar al lugar, el personal policial constató la presencia de un joven de 19 años, a quien se notificó de la formación de causa. Además, se procedió al desarme y retiro inmediato de la estructura precaria, restituyendo el predio a su estado original.

Intervino la Fiscalía N°12, desde donde se dispuso la notificación de formación de causa por el delito de usurpación, sin adoptar medidas restrictivas de la libertad.

