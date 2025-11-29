Dylan Cantero, hijo del jefe histórico de la banda delictiva conocida como “Los Monos”, fue detenido junto a otras seis personas en el marco del operativo “Hospital de oro”, desarrollado por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina con el objetivo de combatir el narcotráfico en Santa Fe.

La intervención fue desplegada por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario, y se enmarca en la serie de allanamientos realizados en septiembre, que ya habían permitido desarticular parte de la estructura narco. El operativo se aceleró luego de que Cantero fuera atacado días atrás por sicarios en una balacera contra su domicilio, hecho que lo dejó hospitalizado con heridas de arma de fuego.

En relación con la investigación, el Colegio de Jueces de 1ª Instancia Distrito Rosario, a cargo de Rodrigo Santana, junto al Ministerio Público de la Acusación de César Luis Pierantoni, ordenó ocho allanamientos tanto en el hospital donde se encontraba internado Cantero como en propiedades vinculadas a sus familiares.

Los federales ingresaron al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde detuvieron a Cantero, su novia, su hermana y su cuñado. En el procedimiento se decomisaron cuatro teléfonos, un vehículo, joyas de oro -incluyendo un crucifijo, cadenas, anillos, pulseras y aritos-, un reloj y 1.825.000 pesos en efectivo. En paralelo, en las viviendas allanadas se arrestó a tres personas más y se secuestraron 25 celulares, tres tablets, un arma de fuego calibre 9 mm, municiones, tarjetas de prepago y 200 dólares.

Todos los detenidos, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas.

